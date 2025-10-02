El alcalde de León se pone ahora en contra del bus eléctrico de Feve que no rechazaba hace un año

Cuando hace 12 meses el secretario de Estado de Transportes propuso la conversión del tramo urbano de Feve en una vía verde, que comunicara la parada ala entrada de la ciudad con la estación de Matallana con un bus eléctrico, el alcalde de León, José Antonio Diez, no se cerró al proyecto. Lejos de oponerse, justificó que "no es que el tren desaparezca y no llega nunca, sino que se queda en el apeadero de La Asunción". "Veremos qué se resuelve pero la ciudad ha perdido ya mucho tiempo en este asunto, diciéndose muchas cosas y sin ningún avance que debemos buscar en un sentido u otro, pero no permanecer otra década más en esta situación", concedió entonces, antes de que la avalancha de críticas le hiciera recular.

Pero ahora, después de que se desvelara que no hay ningún informe sobre Feve en León, Diez quiso rehabilitarse con el apunte de que "aquel tema fue rechazado por todos". "Evidentemente porque seguimos exigiendo, como no puede ser de otra manera, la llegada en modo tranviario que según tiene que llegar hasta la estación de Matallana", recalcó el alcalde de León, el mismo que en octubre del pasado año admitía que "no parece fácilmente reversible" la vuelta e, incluso, deslizaba que "los vecinos afectados por el corredor están más que adaptados a la situación actual sin ferrocarril y no trasladan que tengan una necesidad de su funcionamiento", aunque "es cierto que es un servicio que se presta no sólo a la ciudad sino también a los leoneses especialmente de la ribera del Torío".

Ahora, Diez quiere abanderar el movimiento en contra. El regidor socialista apuntó este jueves que "hace muy poquito tiempo" tuvo "alguna conversación con algunos de los alcaldes de la plataforma que se constituyó en su momento para la reivindicación de la llegada del tren". "Me preguntaron al respecto y les dije que yo creo que había que hacer alguna acción más porque aquella carta que mandamos al ministerio para que nos recibiera el secretario de Estado no obtuvimos respuesta. Más allá de la carta yo por WhatsApp incluso al propio secretario de Estado le pedía que nos recibiera y no hemos tenido respuesta", desveló.

Esta falta de respuesta muestra que "no hay ninguna intención por parte del ministerio, ni del secretario de Estado de recibir a los alcaldes", que son "los máximos representantes de los leoneses que se encuentran afectados en relación a este tema".

La preocupación aumenta, "más cuando hace unos días" han salido "unas declaraciones del secretario de Estado, pues bueno incidiendo en aquel tema que se comentó y que ya fue rechazado por todos". Diez repitió que "evidentemente" sigue "exigiendo, como no puede ser de otra manera, la llegada en modo tranviario que según tiene que llegar hasta la estación de Matallana, independientemente de que luego parezca bien que se pueda extender eso hacia otros puntos, especialmente hacia hacia la estación de la alta velocidad".