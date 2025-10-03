Escandaloso incendio en el edificio okupado de la calle Churruca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A última hora de la tarde de este viernes, la alarma ha saltado entre los vecinos de la calle Churruca, cerca del Laboratorio Pecuario de León.

Al parecer, el edificio okupado de la zona, ha requerido ya de varias pequeñas intervenciones por pequeños incendios debido a descuidos de las personas que viven allí.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los equipos de bomberos del Ayuntamiento de León, que han conseguido sofocar las llamas y que han admitido que no se trataba de un "incendio grave, pero sí escandaloso debido a la humareda".