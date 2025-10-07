Soldados en pie de guerra en León ante el test de droga que exige orinar con testigo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa modificó este verano el procedimiento para la toma de muestras y análisis de drogas en orina que se realizan a los miembros del Ejército y que exige que se orine bajo la observación directa de un testigo. Un cambio que ha revolucionado a las asociaciones militares por una práctica que consideran «humillante, discriminatorio y contrario a los derechos constitucionales», como señalan desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (Atme), que ya han avanzado acciones contra este nuevo procedimiento.

En la orden, que se publicó a finales de julio, se incide en que durante la recogida de la muestra de orina «deberá existir, al menos, un testigo encargado de actuar como supervisor del procedimiento» y se añade que este testigo «deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo de la persona que realiza la micción, sin ninguna obstrucción», a lo que se añade que, en cualquier caso, la persona que observa deberá ser siempre del mismo sexo que la persona a la que se le está tomando la muestra de orina.

Para asegurar que el testigo tiene «una clara visión» del paso de la muestra, la orden añade que «instruirá a la persona que debe realizar la micción sobre cómo retirarse o ajustar la ropa que pueda dificultar de forma nítida la muestra. De esta forma comprobará que la orina emitida no es sometida a manipulaciones», es decir que se eviten los fraudes o manipulaciones, todo ello, según concreta «salvaguardando la dignidad y la intimidad de las personas».

El presidente de Atme, Marco Antonio Gómez, destaca que los militares deben someterse todos los años, al menos una vez, a una toma de la muestra de orina para detectar un posible consumo de drogas, un control que se realiza a mayores «en caso de ascensos o misiones». «Esto no se hace en otra profesión», critica Gómez, para reclamar «métodos más avanzados, que ya existen y se utilizan en otros ámbitos, como los análisis de sangre o de orina» y que resulten «menos humillantes».

«Un acto íntimo como la micción a la vista de otro constituiría un trato degradante por la humillación que puede suponer»

La asociación considera que la medida de tener que orinar con un testigo que vea cómo sale la orina del cuerpo «es profundamente degradante, desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales» y argumenta que «vulnera principios recogidos en la Constitución, como la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes así como las reales ordenanzas de para Fuerzas Armadas y supone una presunción de voluntad de deslealtad».

En la provincia de León hay casi 4.000 militares. En la Academia Básica del Aire, a la espera de que aterrice el Ala 24 con los drones Sirtap, trabajan actualmente medio millar de soldados, mientras que el resto son de Tierra con 2.800 entre las bases Conde de Gazola, de Ferral de Bernesga, y Santocildes, en Astorga. A mayores, también en Ferral, está el quinto batallón de la UME, con medio millar de soldados que sumarán otro centenar con la llegada de la Udrume. Todos ellos deben someterse, de forma aleatoria y sin aviso previo a esta prueba.

Desde Atme remarcan que en su día ya presentaron alegaciones al proyecto que fue remitido por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, «las cuales no fueron tenidas en consideración ni respondidas». Además, remarcan que en la respuesta recibida del Mando de Personal al que elevaron su queja, se incide en que «ponderando los derechos fundamentales implicados en el proceso de toma y recogida de muestras y, por tanto, la exigencia de que el testigo vea de forma nítida la salida de la muestra del cuerpo no debe implicar la visión directa de los genitales» de quien realiza la prueba. Así, añaden que «se considera improcedente el desnudo, ya sea total o parcial, de quien emite la muestra de orina» a la par que se realiza «un acto tan íntimo como la micción a la vista de otro constituiría un trato degradante por la humillación que puede suponer».