La cibercomandancia suma en 3 meses 6.000 denuncias

La Guardia Civil de León, con 1.300 agentes, celebró ayer su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto que por primera vez se celebró en la plaza de San Marcos. El jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil en Castilla y León, el general de brigada José Antonio Fernández de Luz de las Heras, remarcó la implicación de los guardias civiles en los incendios que asolaron la provincia este verano, cuando los agentes «alargaron sus jornadas y renunciaron a sus vacaciones para auxiliar a los ciudadanos». En la misma línea se manifestó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien valoró que en los incendios del verano «cuando miles de vecinos tuvieron que abandonar sus casas y allí estaban ellos, un brazo firme y una voz tranquilizadora, que cuidó de los pueblos cuando en ellos no había nadie. Os entregasteis sin medir el riesgo y sin pedir nada a cambio».

Fernández de Luz y Sen también pusieron en valor el papel de la cibercomandancia que se abrió este verano en el Incibe y que ya ha tramitado 6.000 denuncias, aunque irá ampliando sus funciones hasta llegar a la ciberdelincuencia. Las denuncias que se pueden presentar hasta ahora son daños, hurtos o cargos fraudulentos en la tarjeta, aunque no se incluyen delitos que supongan un atentado para las personas. Son una treintena de agentes de la Guardia Civil los que trabajan en la cibercomandancia, que gestionarán, además de las denuncias, casos de ciberestafa, ciberataques y pornografía infantil.

En el marco de la fiesta de la patrona, hubo homenaje a los caídos y la entrega de condecoraciones a guardias civiles y a personal civil como al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, Estalisnao de Luis Calabuig, la directora del centro Estrada, Yolanda del Canto, y al miembro del Maca Luis Herrero y al guardia civil fallecido Miguel González Ramos, que recogió su viuda.