La Ruta de la Morcilla de León cierra otra edición de éxito

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de León y el Ayuntamiento de León informan que la Ruta de la Morcilla de León 2025 ha llegado a su fin el 13 de Octubre, tras una exitosa participación ciudadana y una destacada implicación de los establecimientos hosteleros de León.

La jornada de entrega de premios se celebrará el próximo miércoles 15 de octubre en el emblemático Salón de los Reyes del ayuntamiento de San Marcelo. Los premios serán para la mejor morcilla tradicional y la mejor morcilla innovación que hayan votado los participantes.

El acto comenzará a las 9:15h con el recuento público de votos, en el que se verificará la participación y se determinarán los ganadores de esta edición. A continuación, a las 10:30h, se procederá a la entrega de premios a los establecimientos más votados, así como al sorteo de regalos entre los participantes que emitieron su voto durante la ruta: Un abono para dos personas del Ademar, botes de morcilla de Entrepeñas, una cesta de Cárnicas Riaño y otra de Contenedor de quesos, Botes de la huerta de fresno y un fin de semana en la casa rural Jamin.

El evento estará abierto al público, invitando a todas las personas interesadas a conocer de cerca el proceso de recuento y premiación, en un ejercicio de transparencia y celebración del talento gastronómico leonés.

Desde la Asociación, agradecen "profundamente la colaboración del Ayuntamiento de León mas concretamente a la concejala de turismo Mercedes Escudero, a todos los colaboradores que nos han aportado productos y experiencias para sortear, a todos los establecimientos participantes, el entusiasmo de los votantes y el compromiso de quienes hacen posible esta iniciativa que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de nuestra tierra, sin ellos nada de esto sería posible".