Courel da coartada a Óscar Puente para sus incumplimientos de obras en León

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, se plegó este viernes punto por punto al discurso oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad. Después de la entrevista en Madrid este jueves con el titular ministerial, Óscar Puente, el político socialista trasladó un mensaje de conformidad con los incumplimientos con León de su compañero de partido. Ni entrada de los trenes-tram de Feve hasta la estación. Ni soterramiento en San Andrés. Como mucho, una esperanza para la terminal de mercancías en el aeropuerto, aunque supeditada al compromiso de palabra, sin consignación presupuestaria ni asiento en el BOE, de la visita de la responsable de Aena para estudiar su viabilidad.

Álvarez Courel suscribió para Feve la salida que hace un año pregonó el secretario de Estado de Infraestructuras y que, hasta el estallido social en contra, apoyaba incluso el alcalde de León, José Antonio Diez. Frente a las reclamaciones de colectivos y alcaldes, el presidente de la Diputación insistió en que «está claro que hay una opción que es rápida, que son los autobuses eléctricos». «Son la forma de que el tren llegue a León. El tener en cuenta otro tipo de actuaciones implicaría más tiempo porque la línea no está electrificada», excusó el socialista.

El mandatario provincial llegó más allá en la disculpa, pese a apostillar que no hubo «negativa del ministro en nada», según recogió la Agencia Efe. «No nos engañemos, un tren de gasóleo hace ruido, es molesto, contamina y si queremos tener una ciudad sostenible y verde, está claro que tiene que ser un tren eléctrico el que entre. Y la línea de Feve no está electrificada. Si queremos que haya un acceso directo desde la Asunción hasta la estación de Matallana, tiene que ser a través de eso, un acceso directo y rápido, los autobuses eléctricos como una solución temporal», relató, antes de lanzarse a publicitar que los autobuses eléctricos «se asemejan a un tranvía, si se ven las fotografías». «Yo creo que es una opción válida para que la gente que viene desde el resto de nuestra provincia, desde la montaña, pueda llegar al centro de León, que es lo que se ha pretendido siempre», se empecinó.

La misma dispensa para la negativa del ministerio a las reclamaciones de León la aplicó Álvarez Courel para el tren en San Andrés del Rabanedo. El Gobierno del PSOE no soterrará porque «la propuesta que ha habido desde el Ministerio siempre ha sido que no hay un soterramiento», sino tan sólo «una integración». «Por tanto, hay que partir de esa opción y no queda más remedio», añadió.

La única esperanza se remitió a la terminal de mercancías del aeropuerto Aunque, incluso en este caso, Álvarez Courel quiso trasladar la responsabilidad a los empresarios. El mandatario provincial incidió en que han contactado con las patronales para que pregunten a sus asociados sobre la demanda de mover los productos por avión. «No nos engañemos, la viabilidad de una terminal viene dada precisamente por el trasiego que haya de mercancías», razonó el socialista, quien aplaudió que la visita para analizar la viabilidad técnica del proyecto por parte de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, vaya a ser «inminente».