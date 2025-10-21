Juicio por el crimen de Nochebuena: el sospechoso niega ser quien mató a su madre, que tenía 31 cortes

El Ministerio Fiscal sostiene que el sospechoso de acabar con la vida de su madre en la Nochebuena de 2022 en el barrio leonés de San Esteban utilizó un jarrón para atacarla y le cortó el cuello con una zona afilada de forma deliberada. Afirma el Ministerio Público que sabía perfectamente lo que hacía y que es consciente de lo que ocurrió. Su defensa opone la tesis contraria y aseguró inicialmente que no fue el procesado quien cometió los hechos porque no llegó a ver a su progenitora, que no le franqueó el paso. La Policia halló restos de sangre en su ropa cuando lo detuvo. "Tiene derecho a mentir", recordó el fiscal. Fueron "31 cortes a sangre fría" mantuvo la acusación particular.

El juicio por el crimen de Nochebuena ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial con la exposición de las posturas que sostienen las partes personadas en la causa. Un jurado popular determinará a partir del próximo lunes si el joven es declarado culpable o no culpable, tras la vista oral que se desarrollará esta semana.

A criterio del fiscal, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2022 sobre las 21.00 horas en un piso de la calle San Esteban. La víctima no abrió a su hijo, que llamó a una vecina y subió al piso pero no pudo entrar. Tenían muy mala relación.

Repitó el lintento a las 23.15 horas y la madre abrió ante la insistencia. Se inició así una discusión que de forma repentina y sin opicón a defensa, con una jarra, jarrón o botella, atacó a su madre en el cuello y le causó una herida mortal de 13 centímetros.

La herida era letal desde el punto de vista de la Fiscalía. El corte en la tráquea era mortal de necesidad. Además del tajazo en el cuello, presentaba contusiones en el brazo, en la cara y en la zona dorsal.

El sospechoso huyó del lugar. No tenía ni antes ni después ninguna alteración mental y sabía lo que hacía. Pero profería habitualmente frases del tipo: "¡Te voy a matar!, ¡muerte puta!, ¡un día se va a acabar todo!". Por ese motivo la madre no convivía con él y tenía miedo. Incluso escondía los cuchillos cuando recibía sus visitas.

Los hechos son considerados por la Fiscalía un delito de asesinato (22 años de prisión pide el fiscal por ello), amenazas (dos años y seis meses de cárcel) y 20.000 euros de indemnización para la hermana.

La acusación particular, que encarna el letrado leonés Fernando Díez Fuego, sostiene el sospechoso miente cuando dice que llevaba diez días sin ver s su madre y refuerza la tesis de que sabía perfectamente lo que hacía. Reconoció a su tía, según esta parte, haber tenido aquella noche una discusión con su madre. El cadáver presentabab 31 cortes "por lo que cabe perfectamente el ensañamiento".

Para la defensa, no está probada la autoría de los hechos y en el caso de que el jurado popular hallara culpable al sospechoso, cabe aplicar circunstancias que minorarían la posible pena, desde el punto de vista de su letrada. Además era consumidor de drogas y sufría un Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH)