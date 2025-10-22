Frente común de alcaldes de León y su alfoz y Más Vuelos por la terminal de carga del aeropuerto

La plataforma Más Vuelos, arropada por los alcaldes de León y su alfoz, los sindicatos UGT y USO, reclamó pasar de las palabras a la acción para que se construya la terminal de carga en el aeropuerto de León y pueda gestionar un buen pellizco del millón de toneladas que se reparten otros aeropuertos españoles. Una infraestructura de 43,6 millones que generaría, según coinciden, riqueza, atracción de empresas y asentamiento de población. Tras años de reivindicaciones, esperan que la próxima visita de la directora de Aena sirva para traer un proyecto con presupuesto y plazos y no para realizar un plan de viabilidad, «porque viable ya se sabe que es», insistieron.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), indicó que los estudios de viabilidad «son una patada para adelante y ya tenemos los cajones llenos de ellos». Cree que hace falta «voluntad política y verlo en el BOE para quedarnos tranquilos porque es justo, necesario y permitiría vertebrar el territorio». Su homóloga de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel (UPL), recordó que «las promesas no dan trabajo ni asientan población, se necesitan realidades y no promesas que se reactivan cuando llegan las elecciones».

Por su parte el regidor de Valverde de la Virgen, David Fernández (PP), indicó que el estudio de la Diputación ya dejó claro que la terminal con sus naves para mercancías es viable porque «estamos en un lugar, La Virgen del Camino, que es cuna de la aviación y después de Alicante, los que más días de sol tenemos al año».

«León necesita discriminación positiva. Tenemos industria farmacéutica y de otro tipo que necesitan enviar sus productos de forma rápida», remarcó. Apuntó que Galicia, Asturias o Santander carecen de esa terminal, lo que permitiría a la de León gozar de demanda en el Noroeste. El alcalde de Onzonilla, Diego Lorenzana, opina que esa infraestructura «no es de futuro, es de presente» y reclamó apoyo para Torneros. Más Vuelos se reunirá con empresas para saber sus necesidades y ve que León Farma, que traslada su mercancía en camiones a Madrid o Inditex, que usa el aeropuerto de Vitoria, lo harían mejor desde León.