El Senado exige inversión eléctrica para salvar el frenazo de inversiones

La imposibilidad de conectar nuevos proyectos industriales, inmobiliarios o de movilidad a las actuales redes de suministro eléctrico en León, un problema generalizado en el conjunto de la Comunidad, llega esta próxima semana al Senado de la mano del Grupo Parlamentario Popular, que anuncia el «debate y aprobación» en el pleno de una moción para «garantizar el suministro eléctrico a las industrias y empresas de las nueve provincias de Castilla y León».

Los populares plantean que el Gobierno debe «desbloquear las inversiones del Estado en infraestructuras eléctricas y acometer una inversión inmediata en la red elécgtrica para aprovechar la energía que genera Castilla y León y trasladarla al sector industrial a través de sus polígonos industriales y a los núcleos de población».

En el caso de León las tres empresas eléctricas que operan en la provincia (Iberdrola, UFD Naturgy y Endesa) ya han advertido del colapso de su capacidad para recibir o suministrar energía en la mayor parte de sus nudos de conexión, sobre todo en los más importantes, lo que frena las inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Ahora el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en el Senado en la que exige al Gobierno que realicce «con urgencia» las inversiones necesarias en infraestructuras eléctricas para acometer en el conjunto de Castilla y León una inversión empresarial que calculan en 15.000 millones de euros, que está retenida hasta que se les garantice el suministro eléctrico.

Reclaman que estas infraestructuras se incluyan en el refuerzo de la red de transporte de electricidad incluida en la planificación 2025-2030; así como cambios normativos que favorezcan el autoconsumo y los concursos de acceso a la demanda en los nudos que ahora mismo están bloqueados en Castilla y León. Y advierten de que la autonomía vive una «situación crítica», con más del 83% de sus conexiiones saturadas, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica.

Los populares advierten además que en las condiciones actuales «no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica», a la vez que «se está desaprovechando el potencial de las energías renovables». Precisamente en una Comunidad que es líder nacional en la producción de energía renovable, pero cuyas infraestructuras en la red de transporte hacen inviables en este momento nuevos proyectos inversores.

Y eso, señala el PP, provoca «terribles consecuencias apra la riqueza y creación de empleo en la autonomía». Calculan en medio centenar los proyectos industriales que «se mantienen en suspenso» a la espera de que se desarrolles los planes de inversión en redes eléctricas.