Dónde te pueden multar y dónde no en la Zona de Bajas Emisiones de León

Ya hay ordenanza en vigor desde este viernes. Pero, un año después de que se anunciaran las medidas que se iban a aplicar el 1 de marzo y luego el 20 de julio, el Ayuntamiento de León aún no sabe cuándo va a empezar a multar en las nuevas calles peatonales: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo, Villabenavente, entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo, Fuero, Ramiro Valbuena, Los Cubos, Carerras, Pelayuelo y Pontón.

No hay fecha, más allá de una vaga referencia en la nota de prensa emitida este jueves, a que «habrá unos meses de adaptación» a la normativa, por lo que el consistorio «no aplicará la norma en su apartado de sanciones, de lo que se informará debidamente a la ciudadanía».

La indefinición continúa. Pese a que la ordenanza de movilidad entra en vigor, el equipo de gobierno teme que el recurso judicial presentado por el PP le obligue a frenar las restricciones de nuevo, como ya hizo con la intentona anterior a partir de un bando de Alcaldía.

Pero, aunque incluso salvara este escollo de inseguridad jurídica, tampoco tiene sustento administrativo, dado que el Ayuntamiento no ha sido capaz por ahora de tramitar las más de 3.000 solicitudes presentadas por los residentes, usuarios de garajes, comerciantes y otros colectivos para poder transitar por estas vías.

Sin esta fecha para multar en las nuevas peatonales, donde las cámaras de lectura de matrículas funcionarán, pero no enviarán las sanciones, la aplicación de la ordenanza apenas tiene novedades. El texto, que aglutinan las anteriores normativas de tráfico y casco histórico, «no afectará en nada en la práctica» en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), como admite el consistorio.

El perímetro definido queda casi de adorno, dado que sólo se cerrará el acceso si se «superen las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas PM 10 de unos niveles nunca registrados hasta ahora en la ciudad».

