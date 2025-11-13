Scayle e Incibe unen fuerzas en León para fortalecer la ciberseguridad con más de 6,7 kilómetros de fibra óptica

La Junta impulsa en León una red de fibra óptica de más de 6,7 kilómetros que conectará Scayle e Incibe para reforzar la ciberseguridad.RAMIRO

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Son más de 6,5 kilómetros de fibra los que comunican ya Scayle, el centro de supercomputación, e Incibe, lo que permitirá desarrollar claves cuánticas para proteger las comunicaciones al más alto nivel. Un programa conjunto entre dos instituciones claves de las nuevas tecnologías que desde León avanzan para mejorar las prestaciones de ciberseguridad ante los constantes ataques.

La directora de Scayle, Hilde Pérez, concretó en la firma del convenio entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Ayuntamiento de León para el tendido de esta fibra dedicada exclusivamente a estas comunicaciones -que emplea la infraestructura con la que ya cuenta el municipio de León- que este primer tramo de fibra se extenderá a las todas las instituciones que ya forman parte de la RedCayle y que, en forma "de anillos de comunicación cuántica" llegará a las nueve provincias de la comunidad autónoma. Todo este proceso forma parte del Centro de Demostraciones Cuánticas que impulsan ambas instituciones, Scayle e Incibe con una inversión de 620.000 euros, y que "coloca a León en el top de la innovación tecnológica para la prestación de la ciberseguridad, son dos centros clave e iconos de innovación tecnológica, dese LEón y desde Castilla y LEón", incide el consejero José Luis Sanz Merino, quien añade: "Es absolutamente pionero".

Mañana se cierra el Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas a nivel nacional y, en este marco, desde León se lanzará este primer mensaje para mostrar esta tecnología que contará con una clave cuántica que se destruirá en caso de recibir un ataque, lo que alertará al receptor de que el mensaje se ha intentado hackear.

El Centro de DEmostraciones Cuánticas forma parte del proyecto Cinderella de Scayle e Incibe y, como apunta Sanz Merino, una vez que concluya esta iniciativa la red que se ha trazado "quedará para los socios del proyectos". Será entonces cuando se dé el salto a través de la RedCayle a otras instituciones, como universidades, colegios, hospitales y organismos oficiales, que contarán con la máxima protección para sus comunicaciones aprovechando el desarrollo ya realizado y testeado.

Los "círculos de comunicación cuántica" se extenderán así por todo el territorio autonómico. Se estima que para poder conectar todos los organismos e instituciones se deberá colocar los QKD -las máquinas que generarán esas claves cuánticas- cada cien kilómetros, "lo que garantizará el envío de esas comunicaciones".

La fibra, que está dedicada en exclusiva a las comunicaciones cuánticas, también conecta ya el Ayuntamiento de León con sus instalaciones del CHF, donde tiene su sede la Policía Local de León, y el alcalde, José Antonio Diez, valora "la modernización en ciberseguriad, inteligencia artificial y el desarrollo software, que permitirá al Ayuntamiento hacer uso de esta canalización y contar con el soporte técnico, lo que nos dará una capacidad que hasta ahora no teníamos".

A mayores, Scayle cuenta con un laboratorio de comunicación cuántica, que se pone a disposición de todos los investigadores, en el que hay varios emuladores (ordenadores que simulan el trabajo de un computador cuántico) para avanzar en estos desarrollos.

Sanz Merino incide en que durante 2026 se llevará a cabo la migración de la actual sede de Scayle al nuevo centro, "un complejo proyecto que se realizará sin que el supercomputador pare".