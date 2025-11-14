Los técnicos sanitarios vuelven a protestar

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios adelantaron ayer que el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a recoger en el Estatuto Marco sus reivindicaciones en materia laboral, así como a trabajar con ellas en la creación del grado universitario, y les enviará un borrador del texto actualizado «en cuatro o cinco días». Así lo manifestaron tras mantener una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García; un encuentro que tuvo lugar después de las cuatro jornadas de huelga nacional y la manifestación en Madrid. Una parte del colectivo se concentró ayer de nuevo ante el Hospital de León.