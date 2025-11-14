El concesionario más grande abre en el Palacio de Exposiciones de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El mayor concesionario del norte de España quedó abierto desde este jueves hasta el domingo inclusive en el Palacio de Exposiciones de León. La instalación municipal alberga la novena edición del salón del automóvil de ocasión y kilómetro cero, en el que participan los 17 concesionarios oficiales leoneses, que ofrecen más de 500 vehículos en directo y hasta 2.000 en stock, de 47 marcas diferentes. El evento, organizado por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), integrada dentro del Círculo Empresarial Leonés (CEL), permitirá a los visitantes conocer las últimas innovaciones del mercado, marcadas por las nuevas tecnologías y las propuestas de eléctricos e híbridos. La oferta se exhibirá de manera ininterrumpida en horario de 11.00 a 21.00 horas estos cuatro días. | dl