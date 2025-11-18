Así fue en tiempo real la odisea del aeropuerto de León que perdió un corazón para trasplantar (negada por el PSOE)

El avión de Galicia logró aterrizar por la pericia del piloto tras dar varias vueltas por la provincia. Finalmente consiguió llevarse el hígado y salvar la vida del paciente.FLYRADAR24

El aeropuerto de León pierde un corazón para trasplante tras 60 millones de euros invertidos: el ILS Cat I sigue siendo una broma de mal gusto. Se trata del más básico y envejecido. El suceso ocurrido hace unos días ha vuelto a desencajar a las tripulaciones y ha puesto en el punto de mira el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) del Aeropuerto de León, gestionado por el Ministerio de Defensa, que comparte la instalación con uso civil y que, desde el pasado invierno, genera problema tras problema. Este sistema, destinado a guiar a las aeronaves en condiciones de baja visibilidad, tiene 21 años de antigüedad y es de nivel I, “el más básico de todos”, según recuerdó recientemente la Plataforma Ciudadana Más Vuelos, Más Futuro para León.

Y es que el Gobierno difunde mentira tras mentira. El pasado 21 de octubre, Defensa comunicó oficialmente la reparación y restablecimiento del ILS, tras varias semanas fuera de servicio. Sin embargo, pese a encontrarse operativo, el vuelo de Air Nostrum volvió a experimentar problemas para acceder con precisión a la pista, según fuentes del entorno aeroportuario.

León, noviembre de 2025. Un equipo médico de Barcelona voló hasta León para extraer un corazón que iba a salvar una vida en Cataluña. Llegaron, dieron vueltas, vieron que las condiciones meteorológicas eran malas y que el ILS actual -categoría 1, el más básico que existe— no garantizaba un aterrizaje seguro. El piloto, con sus razones dijo “no”. El avión se fue a Vitoria y luego de vuelta a Barcelona. El corazón se quedó sin trasplantar. Se perdió. Se tiró a la basura por culpa de un aeropuerto que costó más de 60 millones de euros y que sigue funcionando como si fueran los años 80. Y eso a pesar de que se encuentra a un paso del aeropuerto de Valladolid, hasta ahora referente en la Comunidad.

Mientras tanto, ese mismo día, un vuelo medicalizado procedente de Galicia sí pudo aterrizar… después de que la torre le hiciera dar no sé cuántas vueltas de campana para alinear. O sea: unos pueden y otros no, según el día, la hora y la cara que tenga el viento. O la valentía del piloto. Esto no es un aeropuerto de primera división; más bien parece una lotería macabra.

Verdades a medias, mentiras ganadas. Y adornó su desahogo con la portada del Diario de León en la que se denunció el aborto del trasplante por la imposibilidad del avión de Barcelona de aterrizar en León por las malas condiciones meteorológicas, mucho más livianas de las que nos esperan a partir de estos meses.

El ILS estaba “operativo”, sí… operativo para condiciones mínimas, no para condiciones reales de noviembre en León. Que funcione no significa que sirva. Es como decir que un Seat Panda está “operativo” para correr un Rally Montecarlo. Técnicamente arranca, pero no llega. Cendón lo sabe perfectamente y aun así sale a desmentir al Diario de León —el único medio que se atrevió a contar la verdad— con una publicación que apesta a cortina de humo y a órdenes de partido.

Porque el problema no es que el ILS estuviera averiado ese día concreto. El problema es que León lleva años con un ILS de segunda, de categoría 1, que obliga a abortar aterrizajes cada vez que llueve fuerte, hay niebla o sopla un poco de viento de cara. Doce vuelos desviados solo el invierno pasado. Doce. Y ahora un corazón perdido. ¿Cuántos más hacen falta para que alguien se avergüence?

Este aeropuerto se vendió como infraestructura estratégica para todo el noroeste peninsular. 60 millones de euros de todos nosotros para que León tuviera un aeródromo “de primer nivel”. ¿Primer nivel? Primer nivel del tercer mundo, quizá. Porque en cualquier aeropuerto serio de Europa ya tendrían ILS categoría II o III desde hace lustros, con aterrizajes automáticos con visibilidad casi cero.

Pero León sigue esperando. Esperando expropiaciones, esperando informes de Aena, esperando que la Diputación mueva un dedo, esperando que el ministerio de turno se acuerde de que León existe. Y en esa espera, la gente se muere. Literalmente.

Cendón puede seguir poniendo velas a la ONT y diciendo que “el sistema nacional de trasplantes es un orgullo”. Claro que lo es. Lo que no es ningún orgullo es que un aeropuerto financiado con dinero público sea incapaz de recibir un vuelo medicalizado urgente porque sigue con tecnología de hace 30 años.

Esto no es mala suerte. Esto es negligencia política mantenida durante décadas. Esto es tomar el pelo. Esto es indecente. León merece el ILS categoría III ya. Sin más excusas, sin más promesas vacías, sin más publicaciones en Facebook de diputados que mienten mirando a la cámara.

Porque el próximo corazón que se pierda llevará el nombre de todos los que callan o miran para otro lado.