El puente de los Leones seguirá cortado al tráfico en León hasta que entre en funcionamiento la nueva glorieta este jueves

La nueva glorieta de la intersección entre la avenida Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera, el paseo Salamanca y el Puente de los Leones comenzará a funcionar este jueves 20 de noviembre sobre las 15.00 horas, momento para el que se espera el final de los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en la zona desde este martes.

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa que hasta ese momento se prologará el corte total del tráfico en este punto.

La Policía Local informa a los conductores que mientras dure el corte de tráfico eviten la llegada a este punto y utilicen itinerarios alternativos.

Recuerdan a los conductores que hasta este jueves sobre las 15:00 horas no podrán acceder a la avenida Palencia ni desde el paseo Salamanca, ni desde Ingeniero Sáenz de Miera, ni desde la glorieta de Guzmán El Bueno. Sí estará permitido el acceso al Palacio de Congresos y a la estación de ADIF desde Ingeniero Sáenz de Miera a través de la calle Sancho el Gordo y desde la avenida Dr. Fleming.