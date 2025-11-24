ExpoJoven León 2025: 88 entidades, casi 100 actividades y el debut del Festival de Cortometrajes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Juventud organiza una nueva edición de ExpoJoven para celebrar su 35 aniversario. Para ello, han elaborado una programación llena de novedades y con un gran reto por delante: ocupar todo el Palacio de Exposiciones de León y organizar la mayor ExpoJoven hasta la fecha, con la participación de 88 entidades, 4 presentaciones y casi un centenar de actividades.

Esta mañana se ha llevado a cabo el acto de presentación del evento, en el que ha estado la concejala de Juventud, Vera López, acompañada por Víctor Chamorro, coordinador de Cruz Roja Juventud; Clara Steel, presidenta de AEGEE; Álvaro Carro, de Juventudes Socialistas; Manu Quiroga, de Déjame Pensar Producciones y Juan Jesús de la Iglesia, técnico de Juventud.

La concejala ha destacado en su discurso la importancia de este evento: “ExpoJoven ha crecido y se ha perfeccionado hasta convertirse en lo que es hoy: una gran feria del asociacionismo juvenil, la más importante de Castilla y León, en la que participan no solo asociaciones de jóvenes, sino también instituciones y entidades. Todo ello con un objetivo claro: seguir siendo una referencia para nuestros jóvenes”.

Esta cita anual contará este año con la participación de 88 entidades, 4 presentaciones y casi un centenar de actividades. El horario de apertura será de 10:00 a 21:00 horas, con una pausa para la comida entre las 15:00 y las 16:30 horas. El acto de inauguración tendrá lugar a las 10:30 horas.

Programación

Hasta la fecha, se han programado 93 actividades en las que las asociaciones juveniles de la ciudad mostrarán sus propuestas. Siguiendo con la programación del año pasado, también habrá espacios dedicados a la enseñanza de idiomas, al cómic y a los libros, al ocio y turismo activo, y a los centros educativos.

En el ámbito del deporte estará presente el Tradicional Corro de Aluches, que contará con una pequeña competición por el premio “León Joven” de lucha leonesa. También se celebrará una edición intensiva del Campamento Digital, impulsada por Fundación Cibervoluntarios, en la que niños y jóvenes de 12 a 17 años podrán explorar el mundo digital a través de talleres, retos y actividades interactivas de la mano de formadores especializados.

Después del éxito del año pasado, la Concejalía de Juventud volverá a apostar por una experiencia ExpoJoven organizada en varios bloques: experiencias tecnológicas; deportivas y saludables; de belleza y bienestar; enogastronómicas; y talleres experienciales.

Novedades

Entre las novedades de este año, ExpoJoven participará en el encendido navideño. En el hall de entrada se instalará un árbol de Navidad y, tras el acto inaugural, el alcalde de León procederá a su encendido.

La zona de relax y gastronómica contará con un espacio ampliado para que el momento de descanso sea más cómodo y agradable.

Esta edición contará con dos grandes actividades estrella: el Globo Cautivo, que estará de 10:00 a 13:00 en la zona exterior del jardín, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan; y la Unidad VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un sistema móvil que permite expedir DNI y pasaporte rápidamente, además de mostrar material de distintas especialidades de la Policía Nacional. Estará disponible durante toda la feria.

Desde Monoloco se ha lanzado una nueva propuesta: ‘Local Héroes’, una iniciativa creada para descubrir a los DJs emergentes más destacados de la provincia y darles un escenario real donde demostrar su talento. Tras el cierre de inscripciones, Monoloco seleccionará a cuatro finalistas, que actuarán en directo dentro de la programación de ExpoJoven León, con sesiones de 25 minutos cada uno.

Otro gran atractivo será la actuación de Laaza, artista emergente que no para de agotar localidades, que actuará de manera gratuita a las 19:15 horas en el Palacio de Exposiciones. También habrá espacio para el circo con el espectáculo “Incipit”, un montaje de circo contemporáneo desarrollado en un proceso de creación colectiva a partir del poder del inicio, las ilusiones y los miedos que encierran los primeros pasos. Este espectáculo forma parte de la programación cultural de Leónjoven, CUL ’25.

I edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven León

Para cerrar este día de celebración se llevará a cabo una Gala de Clausura, en la que se presentará la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven León, un nuevo espacio cultural creado para impulsar el talento audiovisual emergente, al que se han presentado 59 proyectos. Dentro del festival se estrena la categoría especial “Made in León”, destinada a proyectos vinculados a la ciudad o la provincia. La entrega de premios tendrá lugar a las 21:00 horas y se otorgarán tres galardones principales: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guion.

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León se entregará el Premio de Honor ExpoJoven al cineasta leonés Néstor López, poseedor de dos Premios Goya, uno de ellos por el aclamado cortometraje Semillas de Kivu. Durante la gala se proyectará esta obra, actualmente en carrera hacia los Óscar, seguida de un breve coloquio con el director antes de la entrega del reconocimiento.