Navidad en León: ya es oficial la ubicación de todas las atracciones infantiles que se repartirán por la ciudad

Siguiendo con la tradición, León no solo contará con las luces y los adornos navideños, sino que también ofrecerá espacios pensados para los más pequeños, con una gran variedad de atracciones mecánicas navideñas para disfrutar en familia.

La concejalía de Participación Ciudadana ha autorizado el uso de la vía pública para instalar estas atracciones en los siguientes espacios: tres atracciones en la calle Pilotos Regueral; otras tres en el aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la iglesia; tres más en la Plaza Padre Javier de Valladolid (cerca de El Corte Inglés); y otras tres en la Plaza de San Marcos, junto al quiosco. Por su parte, tanto en Guzmán, al lado del templete de música, como en la explanada situada frente al Auditorio Ciudad de León, en la Avenida de los Reyes, se instalarán dos atracciones en cada ubicación.

Las atracciones estarán en funcionamiento desde el viernes 28 de noviembre hasta el 7 de enero de 2026. El horario será de tarde los viernes —sin coincidir con el horario lectivo—, y de mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares. La hora de cierre será a las 22:00, mientras que el resto de los días permanecerán cerradas.

El precio por viaje, independientemente de la atracción, será de un euro.