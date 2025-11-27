La locomotora de castañas de León se hace famosa en TikTok y revive una tradición invernal contra el frío

Las castañas asadas, servidas en su tradicional cono de papel, son un clásico del invierno leonés que ahora conquista también las redes sociales.Getty Images

En tiempos donde casi todo se mide en clics, reacciones y vídeos cortos, sorprende (o quizá no tanto) que una locomotora antigua, usada para asar castañas en pleno centro de León, se convierta en fenómeno viral en TikTok. El vídeo de un joven argentino, sorprendido por su primer contacto con las castañas, ha conseguido miles de visualizaciones y decenas de comentarios nostálgicos y cómplices. La protagonista involuntaria: la ya mítica locomotora del Changai.

No es un food truck, ni una instalación artística callejera. La máquina humeante que aparece cada noviembre en la calle Ancha es la locomotora de Ángel González, más conocido como el "castañero de León". Desde hace más de cuatro décadas, su carrito remolcado (reconvertido en tostadora de castañas) marca el inicio del verdadero invierno leonés.

Sin embargo, no solo los paseantes se han detenido ante su humo cálido. Un vídeo publicado por el creador EmilioDeViaje mostraba cómo probaba por primera vez una castaña asada en León, describiendo su sabor como "a batata" y celebrando la calidez que le ofrecía entre las manos. La reacción fue inmediata: comentarios de leoneses con orgullo local, emojis de castañas y decenas de compartidos.

Un recordatorio de que las cosas auténticas siguen teniendo fuerza

Las castañas proceden, como cada año, del Bierzo. Más pequeñas debido a los incendios y la sequía, pero igual de sabrosas. La locomotora, bautizada por Ángel como "Changai", tiene historia propia. La locomotora de Ángel es más que un punto de venta, es una cápsula del tiempo, una escena que se repite cada año con la misma coreografía. El brasero encendido, los conos de papel, las manos frías, el gesto de pelar y soplar la castaña antes de morderla. Ahora también, el móvil grabando. Su nombre remite a otra época, y su perfil forma ya parte del paisaje emocional de León, capturado ahora también por influencers.

Una tradición que el vídeo ha vuelto tendencia

El vídeo viral no solo pone el foco en una experiencia gastronómica, sino que rescata el valor emocional de lo cotidiano. «Hace frío, pero hay castañas», dice Emilio.

En los comentarios, una usuaria confiesa: «Lo mejor de las castañas es repartirlas en los bolsillos y que te calienten las manos».

Si algo ha demostrado este fenómeno viral es que las redes sociales también pueden servir para revitalizar lo local. El vídeo de Emilio no hizo más que amplificar una verdad que León ya conocía bien. La locomotora de Ángel forma parte de la identidad emocional de la ciudad. Como todo lo auténtico, tarde o temprano encuentra su audiencia.