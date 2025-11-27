Villaquilambre eleva al alfoz de León a la cabeza de la energía limpia con un nuevo 'cielo' solar

El municipio de Villaquilambre consolida al alfoz leonés como referente en la transición energética al sumar su primer «cielo» solar en un edificio municipal a los que ya funcionan en Valverde de la Virgen y Sariegos.

El ambicioso proyecto beneficia al Polideportivo de Navatejera, donde se acaban de colocar placas solares, un moderno sistema de aerotermia híbrido y otro fotovoltaico de autoconsumo conectado a la red para lograr un ahorro de hasta el 60% en la factura eléctrica.

Las piscinas incor0poran un sistema más eficiente para calentar el agua.DL

La inversión de casi medio millón de euros cobra especial relevancia porque va ligada a la espectacular resurrección de ese pabellón. Hace apenas tres años y medio, las instalaciones se encontraban prácticamente «muertas». Hoy, el centro vive un auténtico «boom» social y deportivo, al dar cabida a más de 2.500 socios y albergar una intensa y variada agenda de actividades.

Fachada del Polideportivo de NavaDL

La rehabilitación energética no solo es una medida de sostenibilidad económica y ambiental, sino que revitaliza un espacio clave para el ocio y la salud de los vecinos. La instalación está dividida en dos plantas que disponen de una pista pabellón, un gimnasio, pista de squash, piscina cubierta con 600 inscritos cada trimestre a los cursos de natación y sala de fisioterapia, además de vestuarios y saunas. En el exterior se sitúan otros anexos como el frontón la pista de pádel o el solarium. Con esta acción, Villaquilambre se suma al grupo de municipios que lideran la apuesta por las energías limpias. Valverde de la Virgen y Sariegos fueron pioneros en el alfoz con sus proyectos de autoconsumo en edificios públicos y han demostrado que la inversión inicial se traduce rápidamente en un ahorro tangible para las arcas municipales y un beneficio ambiental directo.

Cancha polideportiva.DL

El proyecto de Navatejera no solo ahorra dinero, sino que también proyecta una imagen de modernidad y compromiso ecológico, cimentando su papel como motor de la vida en el municipio al aprovechar los avances tecnológicos para abastecerse de la luz y el calor que se necesita en los edificios sin dañar al medio ambiente.

La mejora logró una subvención de 227.000 euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y refuerza a Villaquilambre como motor de la transición verde en el entorno de la capital. Su iniciativa muestra que la descentralización de la generación energética y la sostenibilidad son posibles a nivel municipal.

El Polideportivo de Navatejera vive así un renacer. Atrás deja la etapa en que peligraron los puestos de sus 17 trabajadores y los meses sin cobrar la nómina. La instalación ha recuperado su masa social y el Ayuntamiento piensa, incluso, en su ampliación.

Sariegos fue ratón de laboratorio de la UE y Valverde conectará 3 edificios

Antes de que la eficiencia energética se convirtiera en una prioridad ineludible, dos municipios del alfoz de León, Valverde de la Virgen y Sariegos, tomaron la iniciativa de instalar ambiciosos proyectos de placas solares en sus edificios públicos. Estas inversiones no solo buscaron una reducción del impacto ambiental, sino que se diseñaron como una estrategia sólida para mitigar el creciente gasto en la factura eléctrica municipal.

Sariegos fue epicentro del experimento internacional Flexunity de España, Reino Unido, Portugal y Finlandia, que midió la eficacia de los rayos del sol para abastecer de electricidad a los edificios de una forma más económica y menos contaminante.

El proyecto piloto potenció la energía mediante blockchain e IA y lo financió el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE. Para cumplir su papel de cobaya, en el tejado del Ayuntamiento se instalaron 26 placas solares de 10 kilowatios cuyos rendimientos estudiaron las universidades, centros de investigación y empresas de los cuatro países.

Hoy logra ahorros de hasta el 70%. con menos emisión de CO2 al pertenecer a las comunidades de energía altamente progresivas y sostenibles.

Valverde tapizó con 180 placas el complejo polideportivo de La Virgen del Camino y ha podido reducir de 5.500 euros a 1.100 la factura mensual de esas instalaciones, que incluyen las bombas que depuran el agua 24 horas, los dispositivos para calentar las piscinas de verano e interior y las luces del gimnasio, las pistas de fútbol 7 y las de pádel.

Con ese «cielo» solar, este municipio dispone de una capacidad para generar 100 kilowatios de potencia al día y satisfacer más del 75% de sus necesidades energéticas tras una ayuda de 160.000 euros de la Junta a través de fondos europeos.