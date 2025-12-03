El alcalde de León se queda sin el apoyo de UPL al presupuesto al menos hasta marzo

No habrá presupuesto de León en tiempo y forma. Las cuentas municipales de 2026 tendrán que esperar al menos hasta finales de abril para su entrada en vigor, como admitió este martes el alcalde, José Antonio Diez. No saldrán adelante porque el PSOE, que se encuentra en minoría, no cuenta con los votos de UPL. Al menos, de momento, como desveló el regidor. Según su explicación porque, ante la cercanía de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, los leonesistas le han trasladado que es «conveniente esperar». De acuerdo a la justificación del grupo municipal liderado por Eduardo López Sendino porque se arrastran «más de una decena de proyectos» de años anteriores que no se han ejecutado.

El nuevo roce se sucede apenas cinco días después de que UPL reclamara al equipo de gobierno que revisara las facturas de suministros del servicio de limpieza viaria y recogida de basura supuestamente hinchadas «entre un 30 y un 40%». La acusación, lanzada dentro de la crítica por la falta de contratación administrativa de estos gastos, como subraya Intervención, la despejó el alcalde con el anuncio de una investigación interna, pero con la apostilla de que «los primeros resultados» se apartaban de la teoría de las irregularidades y la amenaza velada a López Sendino de que, si se confirma que no hay nada raro, tendrá que «retractarse».

Pese a esta situación, Diez insistió en que no hay problemas con UPL. Los acuerdos alcanzados para sacar los presupuestos, tanto en este mandato como en el anterior, se han dado «siempre» dentro de «una relación honesta, colaborativa y positiva». Pero esta vez, las «circunstancias» hacen que no se vayan a aprobar antes de final de año, como ha sucedido en el resto de ejercicios, salvo el de 2023, cuando la proximidad de las elecciones municipales hizo que también se quedaran sin acordar las cuentas. «De alguna manera me han dicho que era conveniente esperar y no pasa nada», expuso el alcalde.

Diez se mostró confiado de que, pasadas las urnas autonómicas, los presupuestos se aprobarán de manera inicial en el Pleno de marzo. «Son dos o tres meses. Algunos llevan sin presupuestos años y años», dejo caer el socialista, cuyo partido manda en el Gobierno en situación de prórroga presupuestaria desde 2023.

Menos seguro de que habrá acuerdo se mostró el portavoz de UPL. Eduardo López Sendino defendió que la decisión de no pactar las cuentas esta vez, como ha sustentado en los dos últimos mandatos, aunque sin entrar en el equipo de gobierno, se debe a que «hay una serie de proyectos pactados en los presupuestos de años anteriores que no se han ejecutado».

Entre ellos, el leonesista mete López Sendino la falta de resultados del plan para construir una piscina olímpica, que apareció por primera vez en las cuentas de hace cinco años y, todavía ahora, no ha pasado de un estudio de viabilidad. Junto a esta intervención, citó «la gestión del aparcamiento de Santo Domingo», donde se ha «adjudicado el contrato puente, pero no hay aún obras de reforma», y la modificación urbanística para «evitar que pueda darse de nuevo una situación como la reconstrucción del edificio de Casa Luisón que tapa la muralla».