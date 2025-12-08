El Ejército del Aire reforzará su plantilla con 900 suboficiales que formará en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Ejército del Aire y del Espacio ampliará su plantilla en los próximos años con la incorporación de 900 suboficiales, además de efectivos de tropa y oficiales. Esos 900 futuros suboficiales tienen un primer destino claro: la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino, donde recibirán formación e instrucción para salir convertidos ya como sargentos.

Fuentes del Ejército del Aire confirman que la incorporación de esos 900 nuevos alumnos para el centro formativo del Aire en León se hará de forma progresiva hasta 2029 y que se hará a través de la convocatoria del número de plazas que se ofertarán para la escala. Actualmente, la Academia Básica del Aire oferta cuatro titulaciones de grado superior y dos grados medio de FP —con adaptación a la vida civil— . Sistemas de telecomunicaciones e informáticos; Administración y Finanzas; Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves son los títulos de técnico superior a los que se suman los ciclos de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Emergencias Sanitarias. Estos ciclos de Formación Profesional no variarán para recibir a los nuevos cupos de soldados. El aumento del número de estudiantes se sumará a los 800 que actualmente se forman en La Virgen en la escala de suboficiales. «Hace falta personal porque el Ejército del Aire y del Espacio tiene que hacer frente a los nuevos sistemas de armas, a más misiones o a la entrada de drones», señalan las fuentes militares, teniendo en cuenta precisamente que, el Sirtap, el dron de prestaciones avanzadas se integrará en León como un grupo con capacidad operativa que operará desde la Base Aérea de León. Los suboficiales en formación deben alojarse, salvo casos excepcionales muy concretos, en la propia academia, por lo que las dependencias para acoger a los estudiantes «podrían tener que dimensionarse», ya que el incremento de estudiantes obliga a que cada uno de ellos cuente con una cama y una taquilla en las instalaciones militares, además de los espacios comunes como el comedor o el resto de actividades. Este incremento podría sí «implicar alguna transformación» en las infraestructuras de la Base Aérea de León. El Ejército del Aire y del Espacio espera incrementar su plantilla en más de 1.800 efectivos. Junto con los 900 suboficiales y más de 300 oficiales, la escala de tropa también se verá reforzada. Este personal también pasa por la Academia Básica del Aire y del Espacio, tras su fase de formación específica en Zaragoza, los soldados en formación se reparten por diferentes centros, entre ellos, León, para ir adquiriendo diferentes especialidades. La Academia Básica del Aire de León se ha convertido en los últimos años en un centro de referencia. Desde 2018 el número de alumnos ha dejado de crecer al pasar de formar únicamente a los suboficiales para incorporar otras escalas. Con la pandemia, se incorporaron al centro los soldados de tropa, los seleccionados para el curso de acceso a brigada y una sección de aspirantes Guardia Real del Ejército del Aire hasta superar los 2.500 caballeros y damas, entre ellos los del programa Consigue +, que también pasan por La Virgen del Camino. La entrada de los nuevos alumnos será progresiva, pero cuando alcancen el último curso el incremento se triplicará, con lo que las instalaciones de la Base de la Aérea y la academia tendrán que estar preparados para el empuje formativo, que viene de la mano también del incremento en el gasto militar que está impulsado España para adaptarse a las demandas internacionales.