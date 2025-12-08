Diario de León

El Ejército del Aire reforzará su plantilla con 900 suboficiales que formará en León

La incorporación al centro formativo será progresiva hasta 2029 y también incluirá a personal de tropa

Un grupo de alumnos en la Academia Básica del Aire y del Espacio durante la apertura del curso académico.

Un grupo de alumnos en la Academia Básica del Aire y del Espacio durante la apertura del curso académico.fernando otero

León

El Ejército del Aire y del Espacio ampliará su plantilla en los próximos años con la incorporación de 900 suboficiales, además de efectivos de tropa y oficiales. Esos 900 futuros suboficiales tienen un primer destino claro: la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino, donde recibirán formación e instrucción para salir convertidos ya como sargentos.

Fuentes del Ejército del Aire confirman que la incorporación de esos 900 nuevos alumnos para el centro formativo del Aire en León se hará de forma progresiva hasta 2029 y que se hará a través de la convocatoria del número de plazas que se ofertarán para la escala. Actualmente, la Academia Básica del Aire oferta cuatro titulaciones de grado superior y dos grados medio de FP —con adaptación a la vida civil— . Sistemas de telecomunicaciones e informáticos; Administración y Finanzas; Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves son los títulos de técnico superior a los que se suman los ciclos de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Emergencias Sanitarias. Estos ciclos de Formación Profesional no variarán para recibir a los nuevos cupos de soldados. El aumento del número de estudiantes se sumará a los 800 que actualmente se forman en La Virgen en la escala de suboficiales. «Hace falta personal porque el Ejército del Aire y del Espacio tiene que hacer frente a los nuevos sistemas de armas, a más misiones o a la entrada de drones», señalan las fuentes militares, teniendo en cuenta precisamente que, el Sirtap, el dron de prestaciones avanzadas se integrará en León como un grupo con capacidad operativa que operará desde la Base Aérea de León. Los suboficiales en formación deben alojarse, salvo casos excepcionales muy concretos, en la propia academia, por lo que las dependencias para acoger a los estudiantes «podrían tener que dimensionarse», ya que el incremento de estudiantes obliga a que cada uno de ellos cuente con una cama y una taquilla en las instalaciones militares, además de los espacios comunes como el comedor o el resto de actividades. Este incremento podría sí «implicar alguna transformación» en las infraestructuras de la Base Aérea de León. El Ejército del Aire y del Espacio espera incrementar su plantilla en más de 1.800 efectivos. Junto con los 900 suboficiales y más de 300 oficiales, la escala de tropa también se verá reforzada. Este personal también pasa por la Academia Básica del Aire y del Espacio, tras su fase de formación específica en Zaragoza, los soldados en formación se reparten por diferentes centros, entre ellos, León, para ir adquiriendo diferentes especialidades. La Academia Básica del Aire de León se ha convertido en los últimos años en un centro de referencia. Desde 2018 el número de alumnos ha dejado de crecer al pasar de formar únicamente a los suboficiales para incorporar otras escalas. Con la pandemia, se incorporaron al centro los soldados de tropa, los seleccionados para el curso de acceso a brigada y una sección de aspirantes Guardia Real del Ejército del Aire hasta superar los 2.500 caballeros y damas, entre ellos los del programa Consigue +, que también pasan por La Virgen del Camino. La entrada de los nuevos alumnos será progresiva, pero cuando alcancen el último curso el incremento se triplicará, con lo que las instalaciones de la Base de la Aérea y la academia tendrán que estar preparados para el empuje formativo, que viene de la mano también del incremento en el gasto militar que está impulsado España para adaptarse a las demandas internacionales.

La Virgen de Loreto este miércoles y un mercado navideño

La Academia Básica del Aire y del Espacio abrirá sus puertas a la sociedad civil en dos jornadas durante estas Navidades. Todo ello, después de que el próximo miércoles el centro celebre la patrona del Aire, la virgen de Loreto, en el que los nuevos caballeros y damas jurarán bandera. Pero el próximo 17 de diciembre se celebrará un mercadillo navideño con la implicación de los alumnos que aportarán productos típicos de sus provincias de origen. Todo lo recaudado en este mercadillo se destinará a una organización de carácter social de León. En la organización de este encuentro, centrado principalmente en los niños, habrá un belén viviente y los militares también tienen entretendrán a los pequeños con un pintacaras. Medio centenar de miembros del Ejército del Aire y del Espacio están implicados activamente en estas actividades que se abren a toda la sociedad, aunque para poder asistir es preciso enviar un correo a la Academia Básica del Aire y del Espacio. Previamente, el 14 de diciembre, Papá Noel llegará en avión a las pistas de la Base Aérea de León para conocer a los más pequeños y recoger sus cartas de cara a la noche del 24 de diciembre, cuando recorrerá todas las casas para dejar sus regalos. Esta cita cuenta con la colaboración del Real Aero Club de León y también es preciso enviar un correo. Pero el miércoles la Academia Básica del Aire celebrará una de sus fechas marcadas en el calendario, el día de la Virgen de Loreto, cuando casi 400 caballeros y damas de las dos últimas promociones realizarán su juramento de fidelidad a la bandera y un desfile terrestre en esta ocasión con la presidencia del teniente general jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, Fernando Torres San José.
