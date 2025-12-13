Ideas brillantes con objetivo social

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Detectar en pocos minutos infecciones como VIH o hepatitis o confirmar el grupo sanguíneo y el RH. Estas son las posibilidades que ofrece Blood Safe, el proyecto que ayer se alzó con el proyecto más innovador del León Business Talent Social y Bio organizado por la Universidad de León. Un encuentro que incentiva a los estudiantes para que presenten proyectos con impacto social, medioambiental y biotecnológico en el que ayer participaron catorce equipos, con cerca de medio centenar de jóvenes.

El premio al proyecto más viable fue para Basee, un novedoso sistema de videovigilancia con aplicación de Inteligencia Artificial, y el galardón a la propuesta más sostenible se lo llevó Sabor Global, una agencia de intermediación que facilita el acceso al empleo en el sector de la restauración para personas sin recursos

Entre los proyectos presentados, polvo de magnesio respetuoso con el medio ambiente, como alternativa sostenible para su uso en actividades deportivas; unas zapatillas que ofrecen orientación autónoma y segura para personas con discapacidad visual; chicles con biotecnología integrada capaces de detectar problemas de la salud bucodental y alertar sobre la necesidad de acudir al dentista o un sistema apara transformar cáscaras de fruta y patata en filamentos de impresión 3D, aportando una vía para reutilizar residuos orgánicos con aplicación industrial.

La rectora, Nuria González, explicó que la cita refuerza la misión de impulsar ideas que nacen en las aulas, pero que responden a necesidades sociales, medioambientales o biotecnológicas, y que pueden convertirse en «soluciones transformadoras fuera del campus», mientras que el director del área de Emprendimiento y organizador del evento, Daniel Alonso, destacó el crecimiento del certamen, que este año ha reunido a 40 estudiantes y a participantes externos, confirmando el interés creciente por iniciativas que combinan innovación y propósito social. "Cada edición demuestra que existe un ecosistema empresarial leonés vivo, comprometido y dispuesto a apoyar a quienes quieren transformar la sociedad a través de ideas innovadoras", ha señalado, al tiempo que ha destacado la diversidad temática de los proyectos presentados, todos ellos orientados a generar impacto social, medioambiental o biotecnológico.

El León Business Talent Social y Bio se consolida como una muestra del talento innovador de los estudiantes de las facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales y de Ciencias del Trabajo y pone de manifiesto cómo el emprendimiento es una de las herramientas más eficaces para trasladar el conocimiento universitario a la sociedad.