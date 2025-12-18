El ‘ lago’ de Príncipe aísla ahora también a los peatones del barrio de La Sal

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Los túneles de la calle Príncipe de Trobajo del Camino, que llevan toda una semana convertidos en una trampa acuática, sumaron ayer al cierre a la circulación de vehículos también el bloqueo para el paso de viandantes. Una medida duramente criticada desde el Partido Popular, que exige al equipo de Gobierno de UPL una solución de «emergencia» para reabrir los subterráneos, ya que «aíslan a 3.000 personas del barrio de La Sal y obliga a los peatones a efectuar un rodeo de dos kilómetros para llegar a sus casas». Algo «imposible», matizan, en el caso de los ciudadanos mayores o con movilidad reducida, que se agrava porque el autobús no llega a la zona.

En una semana de lluvia, pero también de fallos críticos en el sistema de bombeo, tres vehículos quedaron atrapados en el interior de estos subterráneos, lo que obligó a los Bomberos de León a realizar rescates de alto riesgo en pleno casco urbano, ante el plante de Protección Civil desde hace año y medio por el estado de su sede.

El incidente más grave se registró el pasado sábado, cuando una pareja de avanzada edad vio cómo su vehículo era engullido por dos metros de agua en cuestión de minutos y se tuvo que emplear material de rescate acuático y una embarcación. Este suceso se sumó al rescate de una joven conductora el jueves 11 y a un tercer atrapado el domingo 14, evidenciando que el cierre preventivo del paso no está siendo efectivo o al menos no se respeta ante la falta de alternativas viables.

Los populares pidieron explicaciones en la comisión de Urbanismo y el concejal del área, Alejandro Calvo, explicó que se plantean comprar una tercera bomba. «Pero de sacar el agua ni una palabra pese a que es una situación muy delicada que afecta a la movilidad de todo un barrio», precisó la portavoz del PP, Noelia Álvarez, quien exige a la regidora, Ana María Fernández Caurel, que asuma su responsabilidad, ejerza de alcaldesa y tome decisiones que eviten los perjuicios a los vecinos de La Sal.

«No saben ni qué van a hacer ni cuándo van a abrir estos puentes pero mucho nos tenemos que la situación, lejos de mejorar, empeorará con las próximas lluvias», precisó Álvarez, que reclamó una solución de urgencia para que se habilite de nuevo el tráfico rodado y peatonal después de los miles de euros gastados en la reparación de las bombas, en una obra que aún no ha recepcionado el Ayuntamiento de San Andrés y que ejecutó Adif. «Se debe plantar en Madrid y exigir a Adif que solucione el problema».