Detenidas por la Guardia Civil tras intentar meter hachís en Villahierro oculto en la ropa interior

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo en los últimos días a dos mujeres en dos actuaciones distintas por tratar de introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, de la provincia de León, conocido como Villahierro.

La primera de las actuaciones tuvo lugar el 2 de diciembre, cuando se detuvo a otra mujer de 31 años de edad, en el régimen de visitas a un interno, a la que el guía canino del centro, junto con su perro, detectó y marcó a la mujer, que escondía en el bolsillo de su cazadora dos bellotas de hachís, por lo que se procedió a su detención.

Por otra parte, en el día de ayer se detuvo a una mujer de 21 años de edad cuando también intentaba introducir en la prisión un hachís. La intervención se produjo tras el establecimiento de un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos en el centro penitenciario.

En este caso, uno de los perros de la Unidad Canina Penitenciaria especializado en la detección de drogas, guiado por un funcionario de prisiones, señaló en varias ocasiones a la ahora detenida, a la que posteriormente se le efectuó un registro por una agente de la Guardia Civil, que localizó la droga que portaba oculta en su ropa interior.

En estos dos operativos, las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto a las detenidas y sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.