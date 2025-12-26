El sector biofarmacéutico invierte más de 100 M€ que hacen despegar al Parque Tecnológico de León

Las grúas han invadido el paisaje del Parque Tecnológico de León (a las que se suman ahora las que ya llevan a cabo la ampliación del suelo disponible) y los equipos de construcción se multiplican en los espacios que estaban reservados por las principales empresas biotecnológicas y farmacéuticas asentadas en el suelo especializado. Incluso, como en el caso de Syva, la primera en instalarse en el parque y con una gran reserva de parcelas, se ha tenido que negociar un cambio del plan urbanístico para que aumente el espacio disponible para sus nuevos proyectos, que ya están en marcha.

En total, sólo en los proyectos ahora en ejecución, las compañías más potentes del sector en esta zona superan los 100 millones de euros de inversión. Un impulso histórico al polo biofarmacéutico leonés, el tercero ya del país (sólo por detrás de Madrid y Barcelona) que recibirá refuerzos en los terrenos que ahora se amplían, donde varias empresas del sector negocian ya instalarse. Y al que hay que sumar también la fortaleza de esta especialización productiva en el Polígono Industrial de Villaquilambre, y la que cobra cada vez más fuerza en el de Villadangos.

La multinacional farmacéutica norteamericana PCI inició este verano un proyecto que implica una inversión de 30 millones de euros en su ya potente planta actual, que estará culminado en 2027 y que permitirá no sólo triplicar su producción actual, sino avanzar en el pujante mercado de los medicamentos complejos y biológicos.

Instalaciones de PCI en el Parque Tecnológico de León,RAMIRO

El director general de la planta leonesa, Alfredo Gómez, destaca que el calendario previsto se está cumpliendo y «ya se ha llevado a cabo toda la remodelación planificada en la planta actual, con el objetivo de acomodar las nuevas líneas de producción». Estas se van a instalar en apenas dos meses, en febrero. «Y vamos adelante también con los planes de contratación, desde enero lanzaremos nuevas ofertas de trabajo».

La previsión es incorporar a 80 nuevos trabajadores, que se sumarán a la plantilla actual, formada por 230 especialistas de alta cualificación. «Tenemos todas las inversiones aprobadas a nivel interno en el grupo, esto no va a parar». En cuanto a la nueva nave que tienen previsto construir en el suelo que tenían reservado, «acabamos de terminar el diseño con una empresa de ingeniería», y está pendiente del desarrollo de las siguientes fases.

La ampliación de PCI (el proyecto que crece en lo que inicialmente fueron las instalaciones de Gadea) no sólo supone ampliar su producción, sino acometer importantes mejoras en los procesos tecnológicos.

La planta leonesa está especializada en la producción de medicamentos complejos y biológicos, tanto en forma de inyectables como de viales. La mayor parte de ellos se destinan a tratamientos oncológicos, y también de diabetes y enfermedades raras. La potente inversión que lleva a cabo permite habilitar nuevas líneas de fabricación para dosificar los medicamentos en novedosos sistemas de administración.

Entre las novedades una se dedicará a elaborar productos oftálmicos e inyectables en viales y otra en jeringas precargadas; y estarán en funcionamiento dentro de poco más de un año. Además, PCI implantará en León un Centro de Excelencia para el desarrollo de nuevos fármacos complejos.

Los proyectos en marcha permitirán ampliar la producción.ANGELOPEZ; Ángelopez

Curia, con CDMO

También del embrión de Gadea nació otro de los proyectos que se ha convertido en referente de su multinacional desde el Parque Tecnológico de León. Curia (que desarrolla el proyecto nacido de los procesos de fermentación de microorganismos) no sólo cuenta con su propio edificio sino que levanta ya otra nave aledaña, que refuerza su proyecto tanto en la provincia como en la instalación que tiene en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora.

El general manager de ambas plantas, José Luis Barredo, incide en que se está «trabajando duro para tener la nueva instalación lista a mediados o finales del próximo año». Se trata de una planta para desarrollo y escalado de procesos de fermentación, tanto propios de Curia como de Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO), un sistema de producción para otras empresas que tiene una demanda creciente en la industria farmacéutica.

Barredo destaca que «Curia ha considerado que León es el centro de referencia para procesos de fermentación, y por eso ha decidido invertir en una nueva planta». Una inversión también millonaria que responde a «la experiencia del equipo de León, que ha sido clave para convencer a la compañía de que este es el lugar adecuado».

La planta de Curia en León suministra caldo de fermentación a la fábrica de la compañía en San Cristóbal de Entreviñas, ambas funcionan coordinadamente. En total emplean a 50 especialistas, en los procesos de desarrollo de principios activos, escalado, fabricación y también fórmulas farmacéuticas acabadas.

La ampliación en la nueva nave de Curia.ANGELOPEZ; Ángelopez

Biosimilares

Otro de los grandes proyectos inversores que se desarrolla en el sector biofarmacéutico en el Parque Tecnológico de León es el que lleva a cabo Mabxience, esta vez bajo la marca de la compañía leonesa con cuya compra entró en el Parque Tecnológico, GH Genhelix. Además de los planes de I+D ya completados, está a punto de iniciarse la construcción de una nueva nave. La inversión total en este crecimiento del proyecto de biosimilares en León es de 30 millones de euros.

Un crecimimento que además permitirá ampliar en alrededor de 60 los ya más de 500 trabajadores que la multinacional tiene sólo en el Parque Tecnológico. La inversión se destina a incrementar su producción, y además a un nuevo almacén, y está declarada Proyecto de Especial Interés por la Junta.

El nuevo edificio de usos múltiples acogerá más proyectos.ANGELOPEZ; Ángelopez

Las propuestas de I+D se centran en desarrollar procesos biologicos de alto rendimiento para producir medicamentos biosimilares, así como a validar procesos de componentes para otros medicamentos. También contempla desarrollar un modelo de IA predictivo e integrarlo en un gemelo digital. Los medicamentos desarrollados están destinados fundamentalmente a hematología, oncología, osteoporosis y pediatría.

Genhelix investiga también en el desarrollo de patentes, y actualmente cuenta con dos líneas de fabricación que permiten mayor eficiencia en la producción. Actualmente sirve a más de 100 países, con el horizonte de seguir creciendo porque la demanda de biosimilares así lo hace.

El gigante leonés

Otro de los proyectos que crece con más fuerza, y en el que más se está invirtiendo, es el que desarrolla la histórica empresa leonesa Syva, que ya ocupaba una gran extensión en el centro del parque y cuya creciente demanda de medicamentos y fórmulas veterinarias, así como el traslado de la parte que aún mantiene en Trobajo del Camino, le ha llevado a firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de León para ampliar la edificabilidad de su nueva planta a cambio de ceder aparcamientos y espacios libres en parcelas adquiridas al ICE. El objetivo es hacer un «todo continuo, agrupado y coherente», más el edifico aledaño que ya adquirió hace unos años.

Syva levanta el gran Edificio 6000, que se destinará a producción farmacológica y laboratorio de control de calidad, y permitirá acoger futuros proyectos. Esta nueva planta tiene capacidad para producir 290.000 ligros de vacunas al año, 11.250 litros de penicilínicos y 5,6 millones de kilos de no penicilínicos.

En cuanto a León Research, que se dedica a la investigación por contrato de ámbito clínico y cuenta con su propio edificio en el parque, está «a la espera de que nos llegue la autorización del almacén de distribución de dispositivos médicos, medicamentos en investigación y materias primas», con un plan de digitalización con IA.