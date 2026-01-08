San Andrés del Rabanedo asegura que la recogida de basura está garantizada y desmiente las acusaciones "alarmistas" del PP

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha emitido este jueves un comunicado oficial para transmitir tranquilidad a la ciudadanía y desmentir de forma rotunda las afirmaciones que considera “alarmistas” vertidas por el Partido Popular sobre el servicio de recogida de residuos.

Según la nota de prensa, el servicio de recogida de basura está plenamente garantizado. Ante la nueva avería del camión municipal, el Ayuntamiento activó de inmediato una solución de contingencia contactando con el Ayuntamiento de Astorga, que está prestando su vehículo hoy y mañana para cubrir las rutas sin ninguna interrupción.

A ello se suma el vehículo de repaso propio del municipio de San Andrés del Rabanedo, que también participa en las labores. El equipo de gobierno añade que es previsible que el camión Iveco averiado quede reparado y vuelva a estar operativo este viernes, por lo que el servicio no se verá afectado en ningún momento.

Desde el Consistorio lamentan profundamente que el Partido Popular “vuelva a optar por generar alarma innecesaria” y trate de obtener rédito político de una incidencia técnica que, según destacan, ha sido gestionada con rapidez y eficacia.

En el comunicado se insta al PP a “abandonar la política del ruido” y a dejar de utilizar un asunto tan sensible como la limpieza urbana “para intentar desgastar al gobierno municipal con alarmismo y desinformación”. El equipo de gobierno aprovecha para agradecer, una vez más, el esfuerzo que están realizando los trabajadores del servicio de limpieza. Por último, se recuerda a la ciudadanía que no está permitido depositar mobiliario ni escombros en los contenedores habituales. Para la recogida de enseres y grandes objetos, los vecinos deben solicitarlo llamando al Punto Limpio en el teléfono 987 804 060.