El Tribunal de Instancia sume en el caos a la justicia leonesa en sus dos primeros días

La entrada en vigor del sistema del Tribunal de Instancia en León sumió ayer en el caos el funcionamiento de la administración de justicia en la capital. León y Ponferrada eran los últimos partidos judiciales de la provincia en los que se estrenaba el nuevo modelo y prácticamente en los dos casos, las consecuencias fueron idénticas.

En las instalaciones del Paseo de Sáenz de Miera, la Policía tuvo problemas muy serios durante toda la mañana para enviar los atestados de los asuntos referentes a violencia sobre la mujer, por las complicaciones que generó constantemente el sistema. De forma idéntica, las resoluciones del área de Mercantil tuvieron problemas serios de notificación por los errores constantes en Lexnet.

Abogados, procuradores y funcionarios se quejaron de los problemas básicos: Ralentización en los trámites, desconcierto ante la nueva ubicación de los órganos judiciales y sensación de cierto caos. «Yo tenía pendientes unas veinte comunicaciones y me han entrado dos», relató a este periódico ayer un abogado. «Vamos buscando las salas, porque con la nueva distribución, no sabemos dónde están», señaló un funcionario. «Encontramos los expedientes por el número de procedimiento, porque el sistema da problemas», significó un procurador.

Añadido a ello, se suscita el problema de las causas de violencia de género. Instrucción 4, el juzgado que se encargaba de esta materia tradicionalmente, pasa a ser un juzgado más de los que instruyen litigios penales y en su lugar, asume las funciones el Tribunal de Instancia de Violencia sobre la Mujer número 1 de León. El problema radica en que, a la espera de que tome posesión la nueva responsable de la materia, la carga está recayendo sobre un juez sustituto. La capacidad operativa en el día a día no debería de resentirse, pero los problemas en el sistema digital complican el panorama.

«No es exclusivo de León este problema», apuntó a este periódico Conchi González, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) en León. «Tenemos la ventaja de que las capitales con Oficina Judicial llevamos un mínimo colchón». Se refiere al hecho de que el Tribunal de Instancia mantiene los sistemas del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento y el Servicio de Ejecuciones.

«Antes trabajábamos para nuestro juez», asegura el funcionario, que mantiene su anonimato para evitar problemas. «Ahora estamos como pollos sin cabeza». Destacan en todo el territorio nacional dificultades en las unidades de guardia o a la Sección de Violencia sobre la Mujer esencialmente porque las guardias se están encargando a personas que no la han hecho nunca, y que no tienen acceso a las aplicaciones ni al sistema de registro de medidas cautelares Siraj «lo que es muy grave», manifestaron las mismas fuentes.

