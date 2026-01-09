León, otra vez en alerta por nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cordillera Cantábrica de León estará este viernes, 9 de enero, en aviso amarillo por nieve ante la previsión de acumulaciones de hasta cinco centímetros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, la mencionada zona estará en peligro bajo con una probabilidad del 40-70% entre las 12.00 y las 23.59 horas de la jornada del viernes por acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta cinco centímetros, que se esperan por encima de 1.200 metros, aunque el aviso continuará el día sábado.

En general, en Castilla y León se esperan este viernes intervalos nubosos con algunas precipitaciones, débiles en general, más probables en zonas de montaña del norte y este.

La cota de nieve bajará progresivamente hasta alcanzar unos 1.100 metros, salvo en el noreste hasta unos 900 metros, mientras que las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios.

También se prevén heladas débiles en zonas de montaña con viento moderado del suroeste y oeste, con rachas fuertes o muy fuertes, más probables en el tercio oriental y cotas altas.