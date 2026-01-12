La Guardia Civil inspecciona siete locales de ocio nocturno de León e identifica a 69 personas

La Guardia Civil de León durante la operación llevada a cabo en locales de ocio nocturno en la provincia de León.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Por tenencia y consumo de drogas y consumo de tabaco en interior de locales, entre otros

LEÓN, 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de León ha desarrollado durante la madrugada del pasado domingo día 11 varias inspecciones en locales de ocio nocturno en la provincia leonesa que han dado como resultado la identificación de 69 personas y el trámite de infracciones por incumplimiento de las normativas autonómica y estatal relacionadas con la tenencia y consumo de drogas y consumo de tabaco en interior de locales, entre otras.

Las inspecciones se realizaron con el objetivo de prevenir el tráfico minorista y el consumo de sustancias estupefacientes, así como para comprobar las medidas de seguridad y sanidad que deben cumplir estos establecimientos y la documentación en vigor sobre estancia en el territorio nacional, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Como resultado de este operativo llevado a cabo en siete establecimientos ubicados en localidades próximas a la ciudad de León se instruyeron varias actas por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de drogas, consumo de tabaco en interior de locales, además de otras observadas relacionas con la actividad de este sector, identificando a un total de 69 personas.

En esta actuación han intervenido distintas unidades pertenecientes a la Compañía de León, apoyados por la Usecic de la Comandancia.