Los nuevos edificios acaparan 18 M€ del presupuesto para 2026 de la ULE

La Universidad de León ya cuenta con todos los beneplácitos para su presupuesto de este año 2026. En total, la institución académica gestionará 144 millones de euros, con dos partidas clave: la obra nueva y la investigación.

La partida reservada para obra nueva por el equipo que dirige la rectora Nuria González dispone de más de 18,3 millones de euros, de los que casi 16 tiene como objetivo «edificios y construcciones». En mobiliario, el gasto previsto supera los 100.000 euros a los que hay que sumar otro medio millón de euros para equipamientos de procesos de información.

La nueva Facultad de Medicina, con la construcción del edificio y la puesta en marcha del propio título, que está previsto que comience a impartirse el próximo mes de septiembre, es una de las prioridades de la Universidad de León para este año, tras décadas de demandas sociales y académicas para conseguirlo. Además, está pendiente que en este mismo año también concluya la construcción de la Casa del Estudiante, que se levanta en la parte alta del campus de León. Dos edificios que completan la transformación del área universitaria de León, desde su apertura en 1971 y que agotan las parcelas libres en Vegazana.

Más allá de la nueva construcción, la reparación, el mantenimiento y la conservación de las diferentes facultades y escuelas que integran los dos campus, el de León y Ponferrada, además del resto de las propiedades y edificios de la Universidad de León, se llevarán 2,3 millones de euros.

La investigación copa otra de las grandes partidas de los gastos para este año. Son 15,3 millones de euros los destinados a este aspecto, que junto con la enseñanza y la transferencia de conocimiento forma los tres pilares que deben impulsar a las instituciones académicas de enseñana superior. Las ayudas propias a la investigación la Universidad de León ha reservado medio millón de euros y a los proyectos 7 millones redondos. Además, para impulsar la investigación, hay una reserva de 3,5 millones de euros para los contratos de personal investigador en formación.

Pese a la importancia de estas dos partidas, los gastos de personal acaparan casi 85 millones de euros, más del mitad del importe total que gestionará la institución académica leonesa. Un montante que ha crecido en diez millones en tan sólo dos años. En la categoría de «altos cargos», son más 100.000 euros y la plantilla de funcionarios suma más de 42 millones, mientras que los gastos vinculados al personal laboral fijo supera los 26,3 millones de euros. Los incentivos al rendimiento —como complementos, antigüedad o productividad, por ejemplo— se aproximan a los tres millones y por las patentes de su personal la valoración es de 50.000 euros.

En el apartado de ingresos, las transferencias previstas desde la Junta se aproximan a los 89.750.000 euros, mientras que los ingresos contemplados por los precios públicos o las tasas, es decir, lo que abona el estudiantado por su formación son 22.162.000 euros. De los contratos de investigación que se llevan a cabo con empresas, los ingresos previstos rondan los cinco millones de euros. En el grueso del importe que percibirá la Universidad de la Junta, desde la Consejería de Educación se especifica una partida de 571.000 euros para la Facultad de Medicina. Del Gobierno y sus diferentes organismos son 3,2 millones, el grueso para programas educativos europeos, es decir, el Erasmus, junto con otros 656.000 euros de diferentes ministerios para varias iniciativas.