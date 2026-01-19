Nuevo contenedor de reciclaje en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El barrio de Eras de Renueva cuenta ya con un nuevo punto limpio. Un contenedor para el reciclaje de bombillas, pilas, pequeños electrodomésticos o utensilios de cocina de metal.

El contenedor está instalado en la avenida Reyes Leoneses, en la acera de enfrente del Musac. A este contenedor se sumará, en el mes de mayo, cuatro furgonetas de punto limpio móviles que se sumarán a los dos camiones actuales con el objetivo de que el reciclaje sea algo fácil para los ciudadanos.

El alcalde de León, José Antonio Diez, apunta que para la llegada de las cuatro furgonetas el Ayuntamiento está pendiente de una subvención y que con esta iniciativa la ciudad se adapta a las nuevas normativas.

Una inversión de 500.000 euros completará las acciones en materia de reciclaje, ya que se destinará a la mejora de los dos puntos limpio fijos con los que cuenta la ciudad: al lado de Carrefour y en la carretera de Vilecha.