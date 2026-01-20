Defensa refuerza el papel de la Academia del Aire con un centro para formar a tropa

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

En los últimos ocho años, la Academia Básica del Aire se ha convertido en el mayor centro formativo del Ejército del Aire. Desde 1992 se centra en la instrucción de los suboficiales, pero tras la pandemia comenzó a acoger a soldados de tropa y además de especialidades. Ahora, Defensa va a reforzar su apuesta por estas instalaciones de La Virgen del Camino con la construcción de un nuevo hangar que acogerá exclusivamente a los soldados de tropa, que hasta ahora recibían su formación en diferentes ubicaciones de la base y que compartían espacios con los futuros sargentos.

La inversión prevista roza los 2,3 millones de euros para un edificio que se levantará cerca de la terminal vieja del aeropuerto civil, al lado del edificio 22, que actualmente acoge el taller de mantenimiento y carpintería. Este inmueble tiene forma de L y será en el patio que conforman sus dos ala donde se levantará el nuevo hangar.

«La Academia Básica del Aire crece y cada vez tiene más alumnos», explican fuentes militares, para remarcar que será precisamente este domingo cuando se incorporen al centro otros 140 soldados de tropa que, tras hacer la primera fase de su formación en Zaragoza y jurar bandera, llegarán a León para completar su instrucción en alguna de las siguientes especialidades: Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico, Auxiliar de Mantenimiento de Armamento, Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras y Música.

Los 140 nuevos soldados proceden de la convocatoria del primer ciclo lanzada por Reclutamiento el año pasado y este año se volverán a sacar otras dos, para reforzar la base del Ejército del Aire del Espacio. A mayores, ya se ha anunciado que también aumentarán en las próximas convocatorias los suboficiales con un incremento de 900, que pasarán sí o sí por las instalaciones leonesas.

Las construcción del nuevo edificio permitirá «centralizar» la formación del personal de tropa y darle un espacio propio a esta escala tras ocho años teniendo como centro instructor la Academia Básica del Aire. La apuesta de Defensa por seguir impulsado el centro formativo leonés se suma a la creación de la Base Aérea de León —antes era un aeródromo militar— y la llegada del Sirtap, el nuevo dron de altas prestaciones seleccionado por el Ministerio de Defensa para los tres ejércitos y para lo que en León se constuituirá el Grupo 24, que devolvará la capacidad operativa a las pistas militares de La Virgen del Camino.

De un millar al triple

La Academia Básica del Aire no ha hecho más que crecer en alumnado. Su objetivo princpal desde 1992 ha sido la formación de los suboficiales, tanto instrucción militar como académica. Pero desde 2018, además de a los futuros sargentos y a la tropa, por La Virgen del Camino también han pasado los seleccionados para el curso de acceso a brigada y una sección de aspirantes Guardia Real del Ejército del Aire además de los soldados de tropa. En 2018 fueron un millar los soldados que pasaron por el centro formativo del Ejército del Aire y del Espacio, en 2022 ya fueron 1.700 y en 2024 superaron los 2.500. Una cifra que seguirá creciendo con la llegada de más suboficiales y tropa.