Una campaña con Picapuente, Picacascos y Aucalsaurius como protagonistas

La campaña gráfica de Comisiones Obreras contra el peaje del Huerna tiene como protagonistas a Picapuente, «un político con malas pulgas empeñado en que el noroeste de la península permanezca en la Edad de Piedra», a Picacascos, que «regaló el futuro de las tierras astures y leonesas por cincuenta millones de años» y a Aucalsaurius, dinosaurios que atracan a quien quieren salir o entrar en tierra astur.

Picacascos.DL