Caos en León capital por la intensa nevada: calles colapsadas, tráfico restringido, autobuses parados...

León capital se ha convertido esta mañana en un escenario complicado para el tráfico debido a la nevada intensa y persistente que azota la ciudad desde las primeras horas del día.

La capital leonesa, completamente teñida de blanco, registra acumulaciones significativas de nieve en calzadas y aceras, lo que ha transformado el tráfico habitual en una pesadilla de atascos, vehículos patinando y desvíos improvisados.

La situación más crítica se vive en la subida de acceso a la Ronda Interior desde el barrio de La Inmaculada, justo enfrente del Centro Cívico León Oeste y en las inmediaciones de la zona universitaria. Este tramo clave ha quedado cortado o severamente restringido al tráfico rodado por la imposibilidad de mantener la adherencia en la pendiente: la nieve fresca, sumada a la inclinación y al paso continuo de vehículos, ha generado placas de hielo y acumulaciones que han hecho intransitable la vía.

El colapso no se limita a ese punto. Rotondas cercanas a facultades y residencias universitarias, accesos principales desde barrios periféricos y arterias que conectan con el centro acumulan vehículos parados durante largos minutos. Muchos conductores circulan a velocidad mínima o directamente se detienen para evitar derrapes.

La nevada, que no muestra signos de remitir a media mañana, sigue engrosando el manto blanco y complicando aún más la labor de los operarios municipales, que priorizan las vías principales pero apenas pueden avanzar en zonas residenciales y pendientes.