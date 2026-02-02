Pluralidad y credibilidad

Cumplir 120 años solo tiene una explicación: la credibilidad que ha logrado a lo largo de su historia entre todos sus lectores. Y esa credibilidad es producto de la independencia del medio de comunicación y de sus profesionales. Hay otro secreto, la pluralidad. En Diario de León han escrito generaciones enteras de periodistas, pero también generaciones enteras de personajes, públicos y no tan públicos, que han querido compartir sus opiniones a través de las Tribunas libres que Diario de León pública en su sección de opinión. Sin trabas, sin censuras más allá de las que marca la educación y la legislación. En esas páginas ha tenido cabida todo el espectro social, político, sindical o empresarial que así lo ha pedido. Y somos conscientes de que esa es una de las grandes riquezas de este diario. El Diario de León que ha escrito la historia de una provincia a través de los últimos 120 años.

La riqueza y la pluralidad que han aportado todos aquellos que alguna vez se han asomado a esas páginas de opinión es la que ha hecho que en este aniversario, como ya lo hicimos al cumplir 115 años, nos hayamos planteado de nuevo solicitar la colaboración de leoneses pertenecientes a todos los estamentos sociales y abarcar con ellos todos los ámbitos del conocimiento como sea posible. Nos hemos atrevido a pedir a 120 personas un artículo, que ocupará esta misma página durante los próximos 120 días, comenzando por el día 3 de febrero. Este martes iniciaremos un recorrido con el que queremos que los participantes hagan un pequeño repaso del pasado, un análisis del presente y una previsión del futuro de León. Una provincia a través del tiempo. Lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Cada una de las 120 personas expondrá su propia visión. 120 visiones distintas en busca de esa pluralidad que, repito, es la que da la credibilidad a Diario de León. Diario de León pretende analizar realmente cómo nos vemos y hacerlo con quienes forman parte de la vida diaria de la provincia es la mejor manera de lograrlo. No solo se hace periodismo contando lo que ocurre a través de las plumas de los periodistas que han formado parte de las sucesivas plantillas de este periódico. También se hace a través del análisis de los porqués y de las consecuencias que cada acontecimiento tiene en la vida diaria de los leoneses. Los lectores también se van a encontrar en la página 5, la misma que ocupa este artículo hoy, un juego visual, una variación de las distintas cabeceras que han presidido Diario de León a lo largo de su historia. Podrán observar con ello el paso del tiempo, las modificaciones que ha experimentado la propia cabecera hasta encontrar la que hoy se asoma al frontispicio de un papel que ocupa un pequeño espacio en la mesa del desayuno de miles de leoneses, que puebla la barra de centenares de bares en toda la provincia y que sirve de faro para dar luz a los tiempos que vivimos, tan convulsos como siempre, tan convulsos como nunca porque cada día siempre nos parece el más interesante de contar. Días diferentes, tragedias, alegrías, victorias o derrotas, decisiones políticas, empresas que se abren o que se cierran, vidas que se truncan o que se abren al mundo. En fin, todo lo que ven los ojos de los periodistas y también los colaboradores. Esta serie de artículos es uno más de los muchos actos y actividades que Diario de León va a organizar a lo largo del año. Que no se preocupe el lector si se pierde alguno de los análisis de los protagonistas. Al finalizar la serie, todos ellos quedarán recogidos en un suplemento que esperamos que puede servir de libro de consulta para todos aquellos que quieran comprender cómo es León y, sobre todo, que quieran absorber todas las ideas hasta hacerse una composición de cómo tendrá que ser en los próximos años. Nosotros mismos, los profesionales del Diario de León, también estamos expectantes ante el análisis de personas con el conocimiento necesario para contribuir a construir un León mejor, más potente en su economía, pero también más rico en su cultura o su potencial crecimiento intelectual. Al cumplir los 120 años, Diario de León se situó en el último Estudio General de Medios como el periódico tradicional más leído de Castilla y León. Es un orgullo para todos los profesionales que cada día elaboran el producto que el lector coge entre sus manos cada mañana. Pero también es una gran responsabilidad, que asumimos con enorme ilusión todos los días. 120 años son casi 44.000 días. Y todos diferentes. Por eso, el pulso de la redacción es vital y por esa misma razón, la dedicación será la misma en los próximos 120 años. León ha luchado eternamente por su futuro. Y es lo que tiene que hacer. Recordar el pasado y vivir el presente no debe nublar el verdadero objetivo, que no es otro que el mañana. La necesidad de que las administraciones y las empresas se unan en la inversión que esta provincia reclama debe ser la idea fuerza con la que comenzar cualquier análisis. Sólo mirando de frente a nuestras fortalezas y debilidades podremos comprendernos a nosotros mismos y encontrar el camino. Un trayecto que hay que hacer juntos.

Diario de León pretende analizar cómo nos vemos y hacerlo con quienes afrontan el día a día en la provincia es la mejor manera de lograrlo