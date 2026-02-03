La Guardia Civil custodia los baches para garantizar la seguridad vial por la N-120

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

A la N-120 le faltaba reventar ruedas con baches súbitos para redondear su currículum de carretera reñida con la seguridad vial. Enfrentada a la seguridad vial, que sufren a diario los miles de usuarios que transitan por la oportunidad laboral que ofrece esta vía que cose de este a oeste la provincia leonesa. La nacional entre León-Astorga se vuelve a caer a cachos mientras acelera las incidencias que ponen al límite la paciencia de los automovilistas; ayer, varios terminaron orillados en el arcén tras sufrir un reventón de la rueda que cayó en el cepo del bache. Donde el bache es cráter y obliga a sortear el peligro en zigzag, contra toda norma de seguridad. Intervino la fuerza pública, para custodiar las zonas más peligrosas mientras se incorporaba a la alerta una unidad de obra de la empresa encargada del mantenimiento, que trató de atenuar los hoyos con aglomerado de urgencia. «De quita y pon», se lamentaron algunos automovilistas, que se han tomado la molestia de contar los baches que afloran en cada tramo, entre Valverde y Villadangos, los repartidos de Hospital a Astorga, que se pierde la cuenta en cuarenta por sentido. Los baches se localizan en tramos que durante el pasado verano se ofrecieron paños en el asfalto, que dejó un repertorio de remiendos sobre el firme, ahora reasfaltado, ahora no, que ha terminado por convertir la vía más transitada en la red principal leonesa en un suplicio para los usuarios. Los afectados que se encontraron ayer con la ola de incidencias se saben de memoria la solución; desde hace siete años. Casi ocho. El trasvase de pesados a la autopista León-Astorga, un acuerdo cerrado en 2018 que desbarató la llegada del PSOE a La Moncloa, con Ábalos de maestro de ceremonia del desaire a los leoneses que claman por la liberalización de tráfico, la presión constante que atormenta a ls localidades que atraviesa la carretera, convertidas desde haca años en cordón residencial en la zona periurbana de León. El trasvase estaba ajustado a la medida de la carretera desbordada por la intensidad media diaria; habrá que recalcular, porque en ocho años, el tráfico pesado se ha disparado, y recrecerá de nuevo con la próxima demanda que se instala en Villadangos. Mientras, sólo hay paliativos. Aglomerado a paladas, hasta que el nuevo arreón de lluvia deshaga el pespunte. No cabe más tensión en la carretera más presionada de León.