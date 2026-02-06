Del diluvio a la incertidumbre: el aviso de los expertos sobre el vórtice polar y su impacto en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia leonesa se prepara para vivir una de las quincenas meteorológicas más complejas de los últimos años. Mientras el resto de la Península Ibérica observa con alivio una posible tregua hacia San Valentín, la amenaza de rotura del vórtice polar y la persistencia de las borrascas atlánticas sitúan a León en un escenario de alerta constante.

Un «pasillo» de agua hacia la Cordillera Cantábrica

Durante las últimas semanas, el debilitamiento del anticiclón de las Azores ha permitido que la corriente en chorro polar descienda de latitud, volviéndose extremadamente ondulada. Este fenómeno ha creado un «pasillo» atmosférico que canaliza sistemas como la reciente borrasca Leonardo directamente hacia el noroeste peninsular.

En León, esto se ha traducido en lluvias persistentes y nevadas en cotas altas que han mantenido los embalses en niveles de vigilancia. Según el portal especializado Eltiempo.es, esta situación de "túnel infinito de borrascas" continuará al menos hasta el 16 de febrero.

La gran incertidumbre para la provincia leonesas radica en una alteración crítica en la trayectoria del vórtice polar. Este fenómeno, que ya desató tormentas históricas en 2021, podría provocar un calentamiento estratosférico repentino, fragmentando la masa de aire gélido y enviándola directamente hacia latitudes medias.

Si este colapso se confirma, la provincia podría pasar de las lluvias atlánticas actuales a una ola de frío extremo justo cuando los modelos empezaban a vaticinar una tregua por la entrada de una fase positiva de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO).

