Un conductor ebrio arrolla nueve coches en pleno centro de León

Estado en el que quedó uno de los coches

Un conductor con sus capacidades alteradas por la ingesta o bien alcohol o bien de drogas arroyó esta noche nueve coches en pleno centro de la capital, a la altura de la calle Santo Tirso. Los hechos se han producido de madrugada. El conductor, en evidente estado de alteración, arrasó con los automóviles dañados y se dio a la fuga.

La investigación trata de esclarecer la autoría de los hechos y retaba desde primera hora de la mañana en las pistas necesarias para tratar de capturar al autor de lo ocurrido.