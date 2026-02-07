Diario de León

Un conductor ebrio arrolla nueve coches en pleno centro de León

La Policía investiga los hechos, ocurridos en la calle Santo Tirso

Estado en el que quedó uno de los coches

León

Un conductor con sus capacidades alteradas por la ingesta o bien alcohol o bien de drogas arroyó esta noche nueve coches en pleno centro de la capital, a la altura de la calle Santo Tirso. Los hechos se han producido de madrugada. El conductor, en evidente estado de alteración, arrasó con los automóviles dañados y se dio a la fuga.

La investigación trata de esclarecer la autoría de los hechos y retaba desde primera hora de la mañana en las pistas necesarias para tratar de capturar al autor de lo ocurrido.

