Sobre esta piedra edifica la Virgen del Mercado de León su nuevo centro parroquial

La advocación de la Virgen del Mercado, que según la tradición se le apareció a un pastor el 9 de febrero del 560, bendijo este lunes, 1.466 años después, la piedra sobre la que la iglesia de Santa María del Camino edifica su nuevo centro parroquial. No se trata de la primera, porque las obras ya avanzan por encima del sótano, asientan la planta baja y asoman las vigas del primer piso, frente a la puerta principal del templo. Pero sí que se asentará como símbolo del empeño de la comunidad por levantar el nuevo inmueble, sobre los cimientos de la antigua casa del cura, donde dar cobijo al «Catecumenium Don Enrique García Centeno», en homenaje al emblemático párroco que censó allí su domicilio durante 47 años, hasta su muerte en marzo de 2017.

La piedra, bendecida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que aprovechó para inaugurar además la nueva tarima de madera del presbiterio, se encastrará de modo visible en uno de los muros del edificio, junto a la cápsula del tiempo en la que se guarda una medalla del Papa León XIV. El testigo formará parte de la estructura que, más de seis años después de que se derribara la fachada de la vieja casa del cura, pese a su nivel de protección y enclavamiento en el Camino de Santiago, avanza con el objetivo de poder inaugurarse entre los meses de noviembre o diciembre, como emplazó el cura de la parroquia, Manuel Fláker.

El centro parroquial se apoya en un presupuesto cercano a los 1,5 millones. La factura, aliviada en buena parte por un benefactor, se afronta con cargo a un crédito que avala el Obispado de León y que amortizarán, con 20 años por delante, más de un centenar de feligreses y miembros de las comunidades neocatecumenales con sus aportaciones domiciliadas mes a mes. La construcción, de la que se hizo cargo la empresa Decolesa tras seis años de renuncias de otras, habilitará sótano, planta baja y dos pisos para uso de la parroquia y Cáritas, además de espacios para reuniones vecinales.