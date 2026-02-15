Adif les niega vías de mercancías de 750 metros a Villadangos y Astorga

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Dos reveses en el mismo paquete. Adif no contempla vías de apartadero en Villadangos y Astorga, con motivo de ese plan de reforma con el que amenaza desde hace años para adecentar la conexión entre León y Vigo, que es el paso por el Manzanal, la León-Ponferrada, la León-Galicia disminuida desde que el Gobierno levantó la alta velocidad por el Duero y Zamora. Las principales consecuencias de espaldas a las alegaciones de los ayuntamientos afectados por el tránsito del tren se elevan por encima de las perspectivas económicas que pueden planear Villadangos, núcleo de desarrollo industrial de la provincia, y Astorga, que tiene diseñado un emporio logístico y ferroviario para relanzar el pasado comercial exitoso del centro de la provincia leonesa. En un documento previo, con modificaciones sobre los bocetos iniciales que planteó el organismo gubernamental, hasta nueve municipios leoneses consensuaron ajustes sobre el plan previsto. Destaca la ubicación de las vías de apartadero de 750 metros en torno al polígono del alto páramo, además de otra estructura similar junto a la capital maragata, con motivo del plan que ya está en marcha para reanimar la zona de San Andrés. Las intenciones de los municipios leoneses pinchan en el hueso de Adif, que acaba de contestar con negativas a ambas correcciones, además de incluir comentarios irónicos a las propuestas. La instalación del apartadero de 750 metros, clave para encajar la estructura entre la alcurnia de las conexiones prioritarias para la UE que luego bendice con millones acogidas a la distinción de los corredores de referencia, el Atlántico, por ejemplo, están derivadas a ocho enclaves, entre ellos Barrientos, y no Astorga, y Quintana-Raneros, y no Villadangos, donde ahora madura la mejor fruta industrial de la provincia leonesa. Se permite Adif la licencia de añadir comentarios dispersos a las alegaciones presentadas por los ayuntamientos interesados, con aclaraciones semánticas en tono a la función de apartadero y vía de apartado (secundaria, conectada a la principal, que tiene por función permitir el estacionamiento de trenes). «No está concebida para operaciones de logística y carga de mercancía, sino para adelantamientos o cruces y maniobras». Amplía de inmediato las explicaciones sobre el reglamento de la red transeuropea de transportes y la opción de composiciones de 740 metros de longitud. Así engorda una respuesta que deja sin satisfacción la aspiración de Villadangos y Astorga de disponer de una estructura que adecente la aspiración de disponer de estructuras ferroviarias a la altura de la proyección del entorno, la red básica para el transporte ferroviario a la que aspira desde hace años el tramo León-Monforte, de la línea 800. Hay vías de apartado en nueve enclaves; ninguno coinciden con Villadangos y Astorga. Eso, y a pesar del acuerdo entre nueve municipios leoneses de tres colores políticos diferentes de acuerdo por el interés común.