Telefónica mejora la comunicación de 8 municipios de León con conexión 5G

Con 2026, ocho pueblos leoneses se han conectado al 5G. Telefónica continúa con su plan de despliegue para mejorar la cobertura con la suma de frecuencias de 700 y 3.500 megahercios lo que permite a la compañía ofrecer la mejor red de ultra banda ancha móvil en la comunidad, con más del 88% de cobertura poblacional, tras incorporar en este principio de año a 65 nuevos municipios. Los leoneses que ya cuentan con 5G son Arganza, Balboa, Cabañas Raras, Cea, Matadeón de los Oteros, Palacios del Sil, Priaranza del Bierzo y Turcia.

Telefónica ha intensificando así su despliegue de 5G en Castilla y León, con el encendido en enero de nuevos nodos en poblaciones que ya disponían de cobertura y en esos 65 nuevos municipios. El despliegue se está realizando, principalmente, en municipios pequeños, aunque también se refuerza la cobertura de ultra banda ancha en poblaciones más grandes.

La compañía ha invertido casi 500 millones de euros en los últimos cinco años y Castilla y León se sitúa entre las comunidades autónomas donde la compañía destina más dinero a reforzar sus infraestructuras de comunicaciones. Según la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, la inversión en infraestructura es «estratégica» en la Comunidad, no sólo en lo que se refiere a ofrecer conectividad, «sino también porque permiten la puesta en marcha de proyectos de digitalización con tecnologías como BigData, IoT o IA para mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad de las empresas y la prestación de servicios públicos por parte de las Administraciones».

Telefónica es líder en España en el despliegue en esta banda, que ofrece altas velocidades y muy baja latencia, tanto a usuarios particulares como empresariales, además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos.

La compañía sigue afianzando la capilaridad de su red de altas prestaciones, conocida como 5G+ para los clientes tanto de de Movistar y O2, y de este modo ofrecerla en la práctica totalidad del territorio, desde grandes ciudades con miles de habitantes y las principales vías de comunicación hasta pequeñas localidades rurales con decenas de vecinos, como es el caso de la mayoría de los encendidos en Castilla y León en 2026.

Además, la operadora pone a disposición de los castellanos y leoneses su cobertura 5G en la banda de 700 megahercios, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa. Castilla y León es la Comunidad que dispone de más nodos de 5G de 700 megahercios en España, con 863 encendidos.

La conjunción de ambas frecuencias permite a Telefónica ofrecer cobertura con la tecnología 5G al 88% de la población, con un crecimiento progresivo. Telefónica también ha activado el 5G Stand Aloneen todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 mega hercios, de la de 3.500 megahercios o en ambas. A la vez que desarrolla las tecnologías de ultra banda ancha móvil, Telefónica también trabaja en el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España. A su vez, ha activado el 5G Stand Alone (SA) en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora y Voz 5G.