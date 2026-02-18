Educar para la vida, educar con sentido

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

A. Calvo | León

En un tiempo marcado por la aceleración tecnológica, la globalización y una creciente crisis de sentido, la educación se enfrenta a un desafío decisivo: formar personas íntegras, capaces de pensar, de comprometerse y de vivir con profundidad. En este contexto, el Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León se presenta como un espacio educativo de referencia, donde la tradición y la actualidad dialogan para ofrecer una formación completa y humanizadora basada en la pedagogía ignaciana.

Integrado en una red internacional de colegios presentes en los cinco continentes, el centro de León forma parte de una comunidad educativa global que comparte una misma misión: educar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Además, cuenta con una red de jóvenes activa, conectando a los estudiantes con experiencias internacionales, proyectos de impacto y oportunidades de liderazgo que amplían sus horizontes y fomentan su desarrollo personal y social. Esta pertenencia a redes locales e internacionales permite una mirada abierta al mundo, sin perder el arraigo en la realidad cercana de cada alumno y su entorno.

El colegio Jesuitas de León acompaña al alumnado a lo largo de todas las etapas educativas —desde los 0 años en Educación Infantil hasta Bachillerato, ya con 18— en un entorno seguro, cuidado y estimulante, donde el acompañamiento personalizado es una seña de identidad en el centro educativo.

Familias, profesorado y alumnos caminan juntos en un proyecto educativo que entiende la excelencia académica no como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de la persona.

Uno de los pilares del centro es la orientación vocacional, desarrollada en colaboración con universidades y empresas, que ayuda a los jóvenes a descubrir sus talentos y proyectar su futuro con realismo y esperanza. Todo ello se articula con un fuerte compromiso social y un profundo respeto por la naturaleza, entendida como casa común y de responsabilidad compartida.

La directora del centro de León, Cristina Fernández, subraya que, en una sociedad cada vez más secularizada e indiferente ante lo religioso, la pastoral en un colegio Jesuitas no puede ser convencional: «Entendemos la pastoral como una tarea misionera, que parte de la situación real de los alumnos, que escucha sus preocupaciones y despierta en ellos la pregunta por el sentido de la vida desde su propia experiencia. Son importantes los contenidos, pero es fundamental en estos momentos dar sentido a nuestra vida».

Educar, hoy, significa acompañar procesos, ayudar a cada joven a descubrir su vocación más profunda y aprender a mirar al otro con respeto, más allá de diferencias de género, cultura o religión. Porque solo una educación que cuida la interioridad, el compromiso y la dignidad de cada persona puede transformar el mundo, añaden desde el centro leonés de la Compañía de Jesús.