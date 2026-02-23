UPL reclama más potencia eléctrica para los polígonos industriales de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha registrado una moción para su debate en el Pleno municipal con el objetivo de exigir una solución urgente ante la grave escasez de potencia eléctrica que padecen los polígonos industriales del área metropolitana leonesa. Esta carencia energética está comprometiendo seriamente el desarrollo económico de la provincia y limitando las posibilidades de crecimiento empresarial en la zona.

La iniciativa presentada por los leonesistas busca que el Pleno inste al Gobierno de España a incrementar de manera inmediata la potencia eléctrica disponible en las zonas industriales de León, Onzonilla y Santovenia. Además, la moción exige eliminar las actuales restricciones que impiden autorizar proyectos industriales que necesitan potencias superiores a los 100 kilovatios, según ha informado la formación política en un comunicado oficial.

Entre las peticiones recogidas en el texto, UPL demanda que la provincia y la ciudad de León sean incluidas en los planes prioritarios de inversión eléctrica del Estado, garantizando un trato equitativo en comparación con otros territorios. La moción solicita que estas demandas se trasladen formalmente al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Red Eléctrica de España, a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos afectados por esta problemática.

Situación crítica que compromete el desarrollo económico leonés

La formación leonesista ha fundamentado esta petición en la situación crítica que atraviesa la provincia, que está comprometiendo seriamente su desarrollo económico, industrial y social. Según UPL, la falta de infraestructura eléctrica adecuada se ha convertido en un obstáculo insalvable para el progreso de León, especialmente en un contexto donde otras regiones españolas sí están recibiendo inversiones prioritarias en este ámbito.

Los leonesistas han destacado la paradoja que supone que León, a pesar de ser una de las principales productoras de energía renovable del país, con más del 90% de generación verde, carezca de la potencia eléctrica suficiente en sus polígonos industriales para atraer y consolidar proyectos empresariales. Esta contradicción evidencia un desequilibrio territorial en la planificación energética nacional que perjudica directamente a la provincia leonesa.

Una barrera estructural para la implantación industrial

Según denuncia UPL, esta falta de capacidad eléctrica se ha convertido en una "barrera estructural" que impide la implantación, ampliación o modernización de industrias en el territorio leonés. La situación afecta de manera directa a sectores estratégicos como la logística, el agroalimentario y otras actividades económicas fundamentales para el desarrollo provincial y regional.

La formación leonesista ha criticado que numerosas iniciativas empresariales han acabado desistiendo tras recibir negativas de acceso a la red eléctrica por parte de las compañías distribuidoras. Esta circunstancia ha supuesto "una pérdida real de inversión, empleo y oportunidades de futuro para la ciudad y también la provincia", según señalan en su moción, lo que genera un impacto económico negativo de gran magnitud para el territorio.

Entre los ejemplos concretos de esta problemática, UPL señala en la moción la saturación de infraestructuras clave, como la subestación de Vilecha, que ya no puede absorber más demanda energética. Asimismo, denuncian la no ejecución de la subestación de Grulleros, a pesar de contar con licencia administrativa, como ejemplos claros de la falta de planificación e inversión estatal en el territorio leonés.

Exclusión de los planes de inversión eléctrica del Gobierno

A todos estos problemas se suma la exclusión de Castilla y León de los planes prioritarios de inversión eléctrica del Gobierno central, dotados con 7.000 millones de euros. Para UPL, esta decisión resulta "claramente injustificada y discriminatoria", especialmente teniendo en cuenta la aportación de la comunidad autónoma a la generación de energía renovable en España y las necesidades industriales evidentes que presenta el territorio.