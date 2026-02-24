La Guardia Civil organiza un importante dispositivo de control en La Virgen del Camino

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic) ha dispuesto un importante operativo a la entrada de la Virgen del Camino, dentro del marco de los controles rutinarios que se establecen para vigilar asuntos de documentación, delincuencia menor y tráfico de drogas.

Fuentes de la Comandancia de La Guardia Civil de León, consultadas por este periódico han señalado que no existía ningún informe sobre intervenciones especiales a esta hora de la mañana y han incardinado la actividad en el marco de las meramente rutinarias.

La labor preventiva es uno de los apartados importantes en la actividad diaria de la Benemérita, que además hace valer su condición disuasoria para prevenir la posibilidad de que se cometan actos delictivos.