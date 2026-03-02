El Hospital de León activa su vanguardista Aula de Simulación para curar de verdad

Se llama SimMan 3G y de cerca, impresiona. Este «muñeco» mezcla de plástico y silicona, de gran estatura y con peso, es capaz de parpadear, convulsionar, dilatar las pupilas, levantar y bajar el tórax con la respiración y hasta presentar sudoración. En él se pueden realizar hematurias, sondarle, practicarle respiración cardiopulmonar, ponerle descargas y cogerle el pulso como a un paciente normal.

Este maniquí, junto con los de un niño, un cuerpo de madre y de bebés para tocurgia (con sus fórceps, espátulas y ventosas), han permitido al Hospital de León dar un salto cualitativo en la formación sanitaria, ya que «animan» una infraestructura pionera puesta en marcha el pasado verano: el Aula de Simulación. Esta zona funciona como un laboratorio de alta precisión donde médicos y enfermeras practican técnicas complejas en un entorno controlado y seguro, en busca de la excelencia.

En ella se forman y evalúan profesionales de la salud mediante escenarios clínicos que imitan a la perfección la realidad. Es un auténtico plató donde se entrena sin poner en riesgo a pacientes reales, según explica Elisabeth Villalba Martínez, la coordinadora del área de Simulación Clínica del Hospital de León.

Con la mesa de mezclas se recrean sonidos reales que generan estrés al sanitario.ANGELOPEZ

Por el aula ya han pasado varios servicios (Anestesia, Pediatría, Urgencias, Quirófano, Obstetricia, Ginecología...), gestionados por la coordinadora de Formación del Hospital, Beatriz Pérez. Y el día 26 celebran un curso a nivel nacional de cirugía vascular y endovascular en modelos animales.

Está situada en la planta —1 bajo el Virgen Blanca y abierta tanto a los profesionales de la casa, como a residentes y personal de otros hospitales de la Comunidad. De hecho, la tecnología avanzada que incorpora esta área de simulación sólo «existe en el Hospital de Valladolid, el de León y El Bierzo», indica.

La zona posee dos salas de simulación con su respirador y el monitor para ver las constantes vitales y las imágenes complementarias (electros, radiografías...). En esos laboratorios multifuncionales se recrean desde quirófanos y unidades de cuidados intensivos hasta consultas de urgencias con un equipamiento que no es de juguete, sino real e igual al que usa el Hospital en sus servicios. El Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León es quien aporta esos equipos médicos auténticos y los muñecos que reaccionan como seres humanos.

De hecho, SimMan 3G posee vías para introducirle líquidos (especiales) por sus circuitos como si fueran medicación. Y desde los mandos de la sala de control, se le puede causar una inflamación de la glotis para practicar la entubación, subirle o bajarle las constantes, la saturación, hacerle abrir o cerrar un ojo... E incluso «matarle».

«Depende de los casos que traiga el sanitario, así se recrean. Si quiere que se trate todo el caso y el paciente al final muera, se hace. Si quiere que se ponga en parada y se le recupere, se actúa y renace con RCP... Tiene infinidad de opciones», señala Villalba.

Por si fuera poco, el aula dispone de una mesa de mezclas para que el escenario sea tan real que «suenen», por ejemplo, las voces que se oyen en un box 0 de Urgencias y crear el estrés ambiental al sanitario con la llegada de una ambulancia, el sonido de una sala de operaciones con monitores que pitan constantemente, el de las salas de espera del Hospital y gente gritando...

Tienen walkies para comunicarse desde la sala de control a las de simulación para dar instrucciones, y micros para focalizar el sonido, con petacas para cada participante. Incluso pueden oír la «voz de Dios, que es un micro general». Además de las salas de simulación de mayores y neonatos y la de control existe la de Debriefing, que se usa al concluir el caso clínico para «debatir qué se ha hecho bien y qué se debe mejorar», aclara.

Como novedad, se va a incorporar en ella una televisión de 100 pulgadas para ver lo que ocurre en las salas de simulación y también se podrá visualizar desde el salón de actos del Hospital (200 plazas), en directo o diferido, para congresos muy grandes.

Se puede simular un parto con el bebé y la placenta.ANGELOPEZ

También van a emplomar la primera sala para bajar arcos quirúrgicos y realizar ese tipo de ensayos de rayos. «La gente se trae preparados los casos al detalle y pueden pedir que en el minuto cinco el paciente empiece a convulsionar, o repetir una situación difícil para mirar cómo mejorar la actuación».

Precisamente, las simulaciones permiten que el aprendizaje no se quede solo en la práctica y que tras cada caso, se analicen las decisiones, se corrijan fallos y perfeccionar así el trabajo en equipo. El Caule apuesta con esta infraestructura por un entrenamiento interdisciplinario donde la tecnología actual y la práctica constante garantizan una atención sanitaria de mayor calidad. Porque en el Aula de Simulación, aprender de un error hoy significa salvar una vida mañana.

El aula se enfoca en tres pilares: las habilidades técnicas al prácticar cirugías y procesos diagnósticos; las habilidades no técnicas para mejorar la comunicación, la toma de decisiones y el liderazgo bajo presión (donde más fallos se registran); y la seguridad. El profesional se puede equivocar, repetir casos difíciles o poco frecuentes y aprender de sus propios errores antes de enfrentarse a una situación real.