El Hospital de León, nuevo gigante farmacéutico tras el okey al búnker de sus Salas Blancas

Las Salas Blancas disponen de un sistema de esclusas para garantizar un aire sin contaminantes.dl

Con la autorización para su puesta en marcha definitiva encima de la mesa y las obras de 1,4 M€ ya finalizadas en el pabellón Oeste (planta —1), el Hospital de León se prepara para estrenar su «búnker» farmacológico, donde se prepararán las mezclas estériles, la nutrición parenteral y los medicamentos peligrosos (citostáticos) en un nuevo entorno de máxima seguridad conocido como Salas Blancas.

La magnitud de la labor que albergarán estas salas queda reflejada en las cifras del servicio de Farmacia del Complejo Asistencial Universitario de León, que dispensa anualmente casi ocho millones de unidades farmacéuticas (destacan los fármacos de uso común como paracetamol, omeprazol o heparinas).

Sin embargo, el valor diferencial de estos espacios limpios reside en la medicación personalizada para pacientes oncológicos (se preparan citostáticos para más de 2.440 pacientes ambulantes y miles de usuarios de consultas externas); tratamientos estériles (que facilitan terapias a 6.000 pacientes no oncológicos); y una atención individualizada, pues más allá de la dispensación, el equipo realiza la validación de dosis e interacciones para garantizar la eficacia de cada fármaco.

La inspección de la Consejería de Sanidad ha validado que las instalaciones cumplen con todos los requisitos de estanqueidad y presión de aire necesarios y su okey, que ha llegado esta misma semana, significa que el personal de Farmacia Hospitalaria ya puede trasladarse a las instalaciones para comenzar a trabajar en ellas.

De modo que la preparación del primer lote de medicamentos (probablemente quimioterapia para el Hospital de Día u oncología) se realizará en los próximos días. Los primeros trabajos se centrarán en mezclas estériles y nutriciones parentales, que son las que más volumen de pacientes mueven a diario.

Con una extensión de 340 metros cuadrados, el búnker farmacológico ha sido diseñado bajo los más estrictos controles internacionales. El entorno se mantiene a una temperatura constante de 20 grados y cuenta con superficies continuas, sin uniones ni esquinas, para evitar la acumulación de partículas.

La seguridad se garantiza con un sistema de dobles esclusas independientes para el tránsito de sanitarios, materiales y residuos, además de un control microbiológico del aire y contadores de partículas constantes para alcanzar un estado de «casi asepsia», vital para proteger tanto a los trabajadores que manipulan compuestos peligrosos como a los pacientes que reciben los tratamientos. El objetivo es cumplir con la Guía de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad y la legislación internacional.

Además de la seguridad clínica, este nuevo entorno de alta tecnología permitirá al Hospital de León potenciar sus proyectos de investigación y ensayos clínicos, situándolo en la vanguardia de la red asistencial nacional.

El Hospital mantiene una actividad investigadora intensa en hematología y con la reciente validación de sus Salas Blancas, se espera que su participación en ensayos de vanguardia, como de mieloma múltiple o linfomas agresivos, que evalúa nuevas combinaciones de inmunoterapia y anticuerpos biespecíficos, se potencie significativamente durante 2026.

El sueño de la fabricación propia

Las Salas Blancas abren la puerta a la investigación a lo grande y a poder fabricar medicamentos oncológicos no solo para el uso de los pacientes de las instalaciones leonesas, sino para otros hospitales. La autorización que se ha recibido esta semana es para el uso general de las Salas Blancas, pero el Hospital de León ya forma parte de la Estrategia de Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030, y eso significa que pacientes del Complejo Asistencial ya se benefician de las terapias CAR-T que les infunden en el Hospital de Salamanca como centro autorizado.

El sueño de León es conseguir ese visto bueno nacional. Las nuevas Salas Blancas han sido diseñadas bajo criterios GMP (Good Manufacturing Practices) para poder solicitar en el futuro la fabricación de CAR-T propios tras superar una inspección adicional y específica. Se trata de una inmunoterapia avanzada y personalizada que modifica genéticamente los linfocitos T del propio paciente para identificar, atacar y destruir células cancerosas, principalmente en leucemias, linfomas y mielomas sin la agresividad de la quimio.

Se considera un «escudo de élite» del sistema inmunitario para casos resistentes, con mayor eficacia y menor toxicidad.

Medicinas para 232.000 estancias y el Hospital de Día

El servicio de Farmacia viene dispensando casi ocho millones de unidades farmacéuticas a todos los servicios del del Hospital de León, sobre todo, paracetamol, omeprazol, seguril y heparinas.

El mayor número se destina a los pacientes ingresados (para 265.213 estancias), seguidos de los enfermos ambulantes no oncológicos, a los que se entregaron tratamientos desde el área de preparación de estériles a 6.000 pacientes, mientras el área de preparación de citostáticos se los facilitó a 2.440 ambulantes oncológicos.

A ellos se suma la medicación a otros 6.200 usuarios de las consultas externas. Para cada uno se realiza además la atención farmacéutica previa.