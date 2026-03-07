Los 500 extranjeros investigados en León dispondrán de abogados especializados

Los extranjeros investigados en la provincia de León dispondrán en breve de asistencia jurídica especializada, de acuerdo a la propuesta del Colegio de la Abogacía, que considera necesaria la especialización de profesionales letrados para representar a los ciudadanos de esta condición que lo necesiten. David Díez Revilla, decano del Colegio de León avanzó la convocatoria de un proceso de formación para poder contar con una plantilla adecuada de profesionales de estas características, con la que atender los casos más relevantes. En el orden penal, 500 extranjeros fueron investigados el año pasado por delitos varios. Fueron el 16,1% de la población total en territorio leonés, la proporción más baja de la Comunidad.

Revilla explicó que los profesionales de la abogacía consideran imprescindible que todas las personas jurídicas inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE) designen obligatoriamente como responsable a un profesional de la abogacía colegiado en España, para así cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.

Los letrados exigen que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establezca requisitos claros para la inscripción en el RECE, de manera que se respalde la asistencia jurídica a los ciudadanos extranjeros y se proteja sus derechos.

El decano de León hace suya la tesis del Consejo General de la Abogacía: «Somos los abogados y abogadas los profesionales más preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes». A tal efecto, se ha remitido una para proponer que la asistencia letrada a extranjeros se lleva a cabo de acuerdo a esta vía. La comunicación se ha hecho llegar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

«Cuando una persona extranjera se enfrenta a un procedimiento tan importante como la denegación de una autorización, no está ante un mero trámite burocrático, sino ante decisiones que afectan directamente a su proyecto de vida, a su familia y a sus derechos fundamentales. En esos momentos críticos la defensa no puede improvisarse: debe estar en manos de abogados especializados en extranjería».

Los detalles de los procesos de formación se facilitarán en breve