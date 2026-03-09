El nuevo grupo de élite de la Policía Nacional que pedía León se va a Valladolid

Una de las intervenciones de la UIP en imagen de archivo.JUAN CARLOS HIDALGO

El grupo de intervención policial de élite que León reclamaba como sede ante el Ministerio de Interior se irá definitivamente a Valladolid, en una decisión que será recurrida por la Unión Federal de Policía, con sede en la capital leonesa.

Las Unidades de Intervención son órganos móviles de seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana. Son los herederos de los antiguos "antidisturbios".

Sus tareas consisten en la prevención, mantenimiento y restablecimiento, en su caso, de la seguridad ciudadana, intervención en grandes concentraciones de masas, reuniones en lugares de tránsito público, manifestaciones y espectáculos públicos. También se encargan de las graves calamidades o catástrofes públicas, de situaciones de alerta policial declarada, bien por la comisión de delitos de carácter terrorista o de delincuencia común y establecimiento de controles y otros dispositivos policiales.

Son responsables de la protección de lugares e instalaciones en los supuestos en que así se determine y de la intervención en motines y situaciones de análoga peligrosidad.

El nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) asignado a Castilla y León está integrado por 50 agentes especializados de la Policía Nacional. Valladolid ya albergaba la sede de la VII UIP con más de un centenar de efectivos.

En el documento remitido a la UFP, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) justifica la decisión al considerar que “no cree necesaria la creación de nuevas bases territoriales, dado que la disgregación de la fuerza en núcleos de menor entidad supone una pérdida de capacidad operativa”.

Para el portavoz de la Unión Federal de Policía, Ricardo Magaz, esta explicación es “insostenible” y relega “inexplicablemente” a la Policía Nacional de León al ostracismo debido a su envejecimiento. “El problema radica en que estas decisiones en Interior las toman cargos políticos sin conocimientos de seguridad pública ni de ciencia policial”, añade Magaz, profesor de Fenomenología Criminal.

La UFP sostiene que la Dirección General de la Policía incurre en contradicción al esgrimir razones que, a su entender, no se sostienen desde el punto de vista operativo. La propia estructura de las Unidades de Intervención Policial en España rebate esa argumentación. Varias UIP operan desde hace años con doble base territorial, como ocurre en los casos de Granada–Málaga, Bilbao–Pamplona, A Coruña–Vigo o Las Palmas–Tenerife, sin que este modelo haya supuesto merma alguna en su capacidad operativa.

Por ello, la UFP considera "incomprensible que lo que es válido para otras partes del país se niegue ahora a León mediante planteamientos carentes de rigor que no resisten el más mínimo análisis profesional".

La organización sindical recuerda además que antes de la creación de las actuales Unidades de Intervención Policial, León contaba con una Compañía de Reserva General integrada por 140 agentes. Con su desaparición y la implantación de la UIP con sede exclusiva en Valladolid, la provincia quedó completamente desprovista de este tipo de agentes especializados.

Las consecuencias de aquella decisión siguen siendo visibles hoy: la comisaría provincial de León presenta una de las plantillas más envejecidas de toda la Policía Nacional en España.

A comienzos del pasado mes de febrero, la Unión Federal de Policía registró ante el Consejo de Policía y la propia Dirección General de la Policía un informe técnico detallado que acredita la viabilidad operativa y estratégica de ubicar este nuevo Grupo en León o en alguna de las comisarías de la provincia: León capital, San Andrés del Rabanedo, Astorga o Ponferrada.

La propuesta, además, ha recibido un amplio respaldo institucional. El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción en pleno solicitando al Ministerio del Interior la implantación del nuevo Grupo de UIP en la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga ofreció la cesión de un edificio en buen estado, de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, para albergar la sede del grupo, dado que la localidad se encuentra dentro de la demarcación de la Policía Nacional.

Diversos organismos, partidos políticos, sindicatos y entidades sociales han expresado igualmente su apoyo a la iniciativa a través de los medios de comunicación.

Según la Unión Federal de Policía, la resolución confirma que “para el Ministerio del Interior, León continúa siendo un territorio prescindible al que se le pueden negar recursos policiales sin ofrecer una explicación razonable”.

Por este motivo, la Unión Federal de Policía recurrirá esta decisión discriminatoria y continuará defendiendo que el nuevo Grupo de UIP se ubique en la provincia, al considerar que así lo justifican los criterios operativos, la lógica territorial y el sentido común.

“La seguridad ciudadana no puede gestionarse desde la política, el centralismo burocrático ni el desdén hacia la “España interior”, concluye la organización, que reclama para León “el respeto institucional que merece su Policía Nacional”.