León apura la calle Ancha para el paso de la Morenica

Los operarios ya se centran en el tronco central del primer tramo de la la obra de la calle Ancha. Operarios delante del Palacio de los Guzmanes.ángelopez ángelopez

El compromiso quedó asentado ya a finales de enero, antes de que entraran las máquinas en la calle Ancha. No habría obras en Semana Santa, ni se entorpecería el paso de las procesiones. Para entonces, donde se hubiera llegado se pararía. Ese límite, un mes y medio después, queda fijado en el cruce con las calles Regidores y Cid. No se avanzará más adelante hasta después de Domingo de Resurrección, de acuerdo al plan ajustado, en el que se detalla que los operarios de la contrata deben apurarse para rematar la intervención en este tramo, como muy tarde el viernes de la próxima semana, con siete días de margen para ver bajar por la arteria principal del casco histórico el trono de la Morenica, el Viernes de Dolores.

El planteamiento pactado por la empresa con los responsables del Ayuntamiento de León hablaba de que, en el caso de que hubiese algo levantado cuando llegara Semana Santa, se taparía con hormigón y se adecentaría todo el entorno. Pero no hará siquiera falta esta solución provisional. El avance de la contrata encargada de la fase central de la obra, que abarca desde el Palacio de los Guzmanes hasta el entronque con la plaza de Regla, permite que se cierre con suficiencia el primer tramo de la intervención, adjudicado a Viacon por 1.043.625,64 euros.

El resultado ya se ve estos días. No cambia el diseño, pero sí los materiales con granito en lugar de caliza, con más grosor y abujardado para evitar los resbalones. La diferencia se observa en la linde con Regidores, donde pararán para Semana Santa.

Los operarios avanzan en el tramo delante del Palacio de loos Guzmanes.Ángelopez