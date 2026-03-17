La calle Dámaso Alonso seguirá cortada en León hasta que se asegure la ruina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León mantendrá cortada la calle Dámaso Merino mientras estudiará si debe tomar «alguna acción de carácter urgente» tras el derrumbe de la casona ubicada en dicha calle, sobre la que existen informes en los que «se insta a los propietarios a hacer actuaciones», pero «no se han realizado», por lo que «no se puede permitir es que eso se convierta en una tragedia porque alguien no cumple con su cometido».

Fue en la tarde noche del sábado cuando una parte de la casona ubicada en la calle Dámaso Merino de la ciudad de León se derrumbó de forma repentina sobre la calle, después de que su estructura colapsar, tras lo que la Policía Local «actuó con mucha agilidad y brevedad» y «ante el mínimo riesgo ha acordonado la zona para evitar algún tipo de desgracia».

José Antonio Diez explicó que se trata de un edificio con «un alto nivel de protección», de forma que «la actuación en ellos no es sencilla». Los técnicos municipales, especialmente de los servicios de arquitectura, «tienen reiterados informes sobre la situación del edificio, que se trasladan a los propietarios para que actúen.